24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Нова стратегія лікування коронавірусу: як зупинити запалення в організмі

-
Як лікувати коронавірус: нова можлива стратегія
Як лікувати коронавірус: нова можлива стратегія / EPA

Дослідники знайшли новий інструмент для протидії поширенню запалення внаслідок зараження коронавірусною інфекцією. Ними можуть бути ліпідні медіатори.

Наразі більшість терапевтичних стратегій COVID-19 працюють на блокування цитокінового шторму – надмірної запальної реакції, яка провокує значне пошкодження органів і є головною причиною летальності від коронавірусної хвороби. Висновки роботи дослідників опубліковані на сайті Міннесотського університету.

Читайте також: 4 критерії, за наявності яких в Україні послаблять карантин

Що передбачає нова стратегія лікування

Нова концепція лікування полягає у використанні ліпідних медіаторів, які синтезуються з омега-3 жирних кислот.

Замість блокування запальних цитокінів можна мінімізовувати запалення, яке викликає вірус активуючи природну функцію організму,
– пояснили автори дослідження.


Вчені працюють над новими стратегіями лікування коронавірусу / Фото EPA

Підвищення рівня ліпідів може зупинити запалення при COVID-19

 
Ліпіди – що це?
Ліпіди (жири) – група різних за хімічним складом, структурою та функціями речовин, наявних у складі всіх живих організмів.

Деякі ліпідні медіатори, зокрема резолвін, ліпоксін і протектін, можуть стати ефективними стоп-сигналами для запобігання запалення і, на думку вчених, підвищення рівня цих медіаторів може зупиняти небезпечне для життя запалення при COVID-19.

Ймовірно, така терапія може знизити ризики серйозного пошкодження органів через надмірне запалення, а також покращити загальний стан та перебіг хвороби у пацієнтів.

Важливо, що ліпідні медіатори зараз вивчаються в рамках клінічних досліджень для інших запальних захворювань, тому роботи можуть швидко адаптовувати у лікуванні COVID-19.

Актуально: Ключ до лікування коронавірусу: виявили ще один вплив COVID-19 на організм людини 


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: дослідження Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза