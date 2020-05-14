Нова стратегія лікування коронавірусу: як зупинити запалення в організмі

Дослідники знайшли новий інструмент для протидії поширенню запалення внаслідок зараження коронавірусною інфекцією. Ними можуть бути ліпідні медіатори.

Наразі більшість терапевтичних стратегій COVID-19 працюють на блокування цитокінового шторму – надмірної запальної реакції, яка провокує значне пошкодження органів і є головною причиною летальності від коронавірусної хвороби. Висновки роботи дослідників опубліковані на сайті Міннесотського університету.

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Що передбачає нова стратегія лікування

Нова концепція лікування полягає у використанні ліпідних медіаторів, які синтезуються з омега-3 жирних кислот.

Замість блокування запальних цитокінів можна мінімізовувати запалення, яке викликає вірус активуючи природну функцію організму,

– пояснили автори дослідження.



Вчені працюють над новими стратегіями лікування коронавірусу / Фото EPA

Підвищення рівня ліпідів може зупинити запалення при COVID-19

Ліпіди – що це? Ліпіди (жири) – група різних за хімічним складом, структурою та функціями речовин, наявних у складі всіх живих організмів.

Деякі ліпідні медіатори, зокрема резолвін, ліпоксін і протектін, можуть стати ефективними стоп-сигналами для запобігання запалення і, на думку вчених, підвищення рівня цих медіаторів може зупиняти небезпечне для життя запалення при COVID-19.

Ймовірно, така терапія може знизити ризики серйозного пошкодження органів через надмірне запалення, а також покращити загальний стан та перебіг хвороби у пацієнтів.

Важливо, що ліпідні медіатори зараз вивчаються в рамках клінічних досліджень для інших запальних захворювань, тому роботи можуть швидко адаптовувати у лікуванні COVID-19.

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Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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