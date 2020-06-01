Вчені спрогнозували нову пандемію, яка може мати значно гірші наслідки, ніж COVID-19. Новим ймовірним джерелом спалаху хвороби можуть стати птахофабрики.

Попередив про потенційну небезпеку птахоферм британський дослідник Майкл Грегор. За його словами, через погані санітарні умови птахофабрик можуть виникнути і розповсюдитись серйозні інфекції, які призведуть до загибелі половини людського населення, пише Daily Mail.

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Вчений вважає пандемію COVID-19 "легкою репетицією". Адже це ніщо, якщо порівнювати з потенційною небезпекою, яка виходить від бройлерів.

Справжнє шоу, чума, в якій половина з нас цілком може загинути, ще не настали,

– пише дослідник.

Саме тварини є джерелом багатьох інфекцій. Тому "зоонози" – науковий термін для інфекцій, які передаються від тварин людям є дійсно небезпечним явищем.



Птахоферми є потенційним джерелом небезпечних інфекцій / Фото EPA

Як діють зоонози

Такі інфекції переходять від тварин до людей і знищують нашу імунну систему. Зараження подібними інфекціями може мати фатальні наслідки.Ці віруси, як правило, доброякісні у господаря, але мутують, адаптуються до іншого виду та стають смертельними.

Зокрема туберкульоз передався від кіз, віспа – від верблюдів, кір – від кіз і овець, коклюш – від свиней, проказа – від водяних буйволів, а черевний тиф – від курей.

Вчений радить змінити підхід людей до вирощення м'яса

Аби уникнути пандемії пташиного грипу, вчений радить змінити умови вирощування курей. Також Грегор радить не годувати тварин противірусними препаратами.

Він стверджує, поки на світі є птахи, будуть і пандемії.