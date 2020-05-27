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Нова загроза: всього за 12 днів Китай протестував на COVID-19 майже 7 мільйонів ​​людей

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В Китаї знову масово протестували людей на коронавірус
В Китаї знову масово протестували людей на коронавірус / EPA

В Ухані, епіцентрі спалаху коронавірусу в Китаї, протестували майже сім мільйонів людей за 12 днів, все тому, що в місті виявили кілька нових випадків зараження. Загроза другої хвилі епідемії спонукала владу протестувати рекордну кількість людей за короткий час.

В рамках кампанії з тестування всього населення КНР влада міста Ухань прозвітувала про проведення 6,68 млн аналізів нуклеїнових кислот. Як підрахували аналітики Bloomberg, таким чином вдалося виявити 206 безсимптомних випадків.

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Програму анонсували 12 травня, через кілька днів після виявлення нових випадків інфікування в Ухані, який до цього перебував під карантином впродовж 76 днів.

Територія збору зразків швидко розширювалася, вже до 23 травня зразки зібрали у 1,1 мільйона людей.  

Президент КНР Сі Цзіньпін зауважив, що тестування провели з метою збереження досягнутих результатів. 


Таким чином в Ухані виявили 206 безсимптомних випадків зараження / Фото Хайтек +

Ще до проведення обов'язкових тестів в Ухані більшість підприємства в місті, які частково відновили роботу, зголосились перевірити всіх своїх співробітників перед поверненням на роботу.

Також в Китаї почали серологічне дослідження, мета якого – встановити справжні масштаби спалаху. Вчені візьмуть зразки крові у представників різних груп населення, аби зрозуміти, чи є у них антитіла до коронавірусу, тобто чи перехворіли вони в минулому.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Китай Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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