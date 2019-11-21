Нова методика захистить судини пацієнтів з діабетом

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Як вберегти судини хворим на діабет / sinuslifting.ru

Корейські дослідники розробили нову методику, яка природно очищує клітини від "сміття". Її вже випробували на гризунах, на черзі експериментальне лікування людей.

Science Daily розповідає про роботу дослідників з Університету Енсе, яка базується на методі аутофагії, що запобігає судинній дисфункції.

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Пацієнти, що мають цукровий діабет, часто страждають від пошкодження судин. А це у свою чергу призводить до небезпечних наслідків для всього організму.

Зокрема, пошкодження капілярів викликає сліпоту, хронічну хворобу нирок чи гангрену.

Саме тому вчені поставили собі за мету знайти спосіб, який допоможе зберегти здоров'я судин. Таким методом і виявилася аутофагія.

 
Аутофагія – що це?
Це спосіб очищення пошкоджених клітин організму для регенерації нових, здоровіших клітин.

Такий природний процес очищає клітини від непотрібних компонентів.


Методика аутофагії

Суть експерименту

Експеримент полягав у тому, що гризунам вчені ввели препарат, що стимулює аутофагію.

Аналіз діаметра після таких маніпуляцій підтвердив, що методика дійсно покращує стан судин.

Дослідники сподіваються, що зможуть адаптувати результати дослідження для лікування людей, що страждають цукровим діабетом.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Профілактика захворювань Медицина Діабет
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