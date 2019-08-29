Нова небезпека: голки для татуювань залишають не лише фарбу

Татуювання можуть супроводжуватися побічними реакціями – алергією, гіперчутливістю, тощо. Експерти раніше вважали, що причиною цьому є чорнило під час набивання.

Група фахівців з Німеччини і Франції за допомогою електронного синхротрона ESRF провела дослідження, пише Spinger Link.

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Два роки тому вчені показали, що фарба і металеві домішки в її складі потрапляють до лімфатичних вузлів під час нанесення на тіло татуювання.

Але дослідники ніяк не могли зрозуміти, як в лімфовузли транспортуються залізо, хром і нікель, які не входили до складу вивчених чорнила.

Тоді вони вирішили перевірити голки для тату-машинок. Вони на 6–8% складаються з нікелю і на 15–20% – з хрому.

Експерти виявили, що, коли в чорнилі міститься діоксид титану (білий пігмент, який присутній в яскравих кольорах чорнилах, наприклад зелених, синіх і червоних), він зношує голку. Це зумовлено його високою щільністю і абразивними властивостями.

За словами фахівців, вони вивчили голку до і після процедури нанесення татуювання за допомогою електронної мікроскопії, яка просканувала її. Аналіз показав, що голка дійсно стирається в результаті такого механічного шліфування.

Навіть чисті голки для тату-машинок можуть залишати в організмі металеві частинки.

Такі мікроскопічні частинки розміром від 50 нанометрів до двох мікрометрів становлять небезпеку для організму. Частинки можуть проникати безпосередньо в клітини, призводити до підвищеного виділення токсичних елементів і викликати алергію.

Висновок: під час нанесення тату разом з чорнилами потрапляють частинки нікелю і хрому, що можуть призвести до побічних реакцій.

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