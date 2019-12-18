Нова проста методика допоможе виявити рак носоглотки на ранній стадії

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Виявлення раку носоглотки на ранній стадії / keywordbasket

Зазвичай рак носоглотки виявляють на пізній стадії, але вилікуватись тоді вкрай важко. Нова методика дозволяє виявити захворювання раніше, завдяки чому шанси на успішне лікування збільшуються.

Нову методику розробила міжнародна команда дослідників з Університету Дьюка, Каліфорнійського університету і Бірмінгемського університету, повідомляє Science Daily.

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Основою діагностики є аналіз слини на наявність вірусу папіломи людини 16 типу (HPV-16), адже саме цей штам пов'язаний з розвитком раку носоглотки.

Діагностика раку носоглотки за допомогою слини
Рак носоглотки можна визначити на ранній стадії за допомогою аналізу слини / cadenaser.com

Використовуючи спеціальний чип, фахівці виявляють вірусні частки в слині Екзосома та концентрують зразки слини з високим її вмістом. Адже вважається, що ці крихітні бульбашки є важливими для міжклітинної комунікації, і їх концентрація значно зростає під час деяких онкозахворювань. 

Нова методика може використовуватись не лише для діагностики, а й для слідкування за перебігом хвороби та ефективності лікування.

Дослідники вже використали методику на 10 пацієнтах і точність діагностики склала 80%. Такий аналіз не дорогий і займає всього 5 хвилин, тому вчені сподіваються, що вона знайде своє місце у клінічній діагностиці. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Онкозахворювання Розробки
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