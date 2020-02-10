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Нова терапія раку підтвердила свою ефективність

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Клінічні дослідження довели тривалий ефект від CRISPR-терапії у онкопацієнтів. Це відкриває нові можливості для безпечного лікування не лише раку, але й інших важких захворювань, часто невиліковних.

Вчені з Пенсильванського університету опублікували висновки дослідження, яке підтверджує ефективність методу CRISPR у лікуванні раку. 

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Суть методу

Ще у 2019 році вчені з Пенсильванського університету анонсували старт перших клінічних досліджень серед пацієнтів з раком, яким повинні були за допомогою генного редагування CRISPR модифікувати імунні клітини. Ці клітини попередньо витягували і редагували, а потім повертали назад в організм в надії на ефективну атаку на ракові клітини.

Через кілька місяців вчені підтвердили, що метод безпечний для людини, а відредаговані імунні клітини були функціональними.

Тепер вчені опублікували висновки спостережень.

Імунні клітини залишалися функціональними в організмі та успішно атакували злоякісні протягом дев'яти місяців,
– йдеться у висновках.

До теми: Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році

За результатами спостереження вчені зробили два важливі висновки:

  • По-перше, дослідники довели, що відразу декілька змін в геномі є безпечними для організму. Вчені використовували чотири модифікації імунних клітин для лікування.
  • По-друге, клітини демонстрували стійку функціональність і здатність вбивати ракові клітини протягом усього періоду спостереження.

Це перше підтвердження здатності методу генного редагування CRISPR / Cas9 націлюватися відразу на кілька генів у людей, що доводить потенціал для багатьох важких захворювань, які на даний момент невиліковні,
– резюмував автор дослідження Карл Джун.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Онкозахворювання Медицина дослідження
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