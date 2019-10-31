Нова вакцина від туберкульозу може захистити людину на все життя

Туберкульоз щорічно вбиває близько 1,5 мільйона людей. Вчені винайшли нову революційну вакцину, яка може стати не лише проривом у лікуванні туберкульозу, а й змінити "обличчя" цієї хвороби назавжди.

Результати дослідження були представлені на 50-й Всесвітній конференції Союзу зі здоров’я легень в Індії та опубліковані в журналі New England Journal of Medicine. Саміт був скликаний Міжнародним союзом проти туберкульозу та хвороб легень.

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Головна перевага нової вакцини у тому, що вона здатна викликати міцну імунну відповідь, яка може захистити людину від туберкульозу впродовж усього життя.



Вакцина від туберкульозу

Для створення вакцини, багатонаціональна група дослідників використала бактеріальні білки та ад'юванти. Експерт з туберкульозу Девід Левінсон зазначив, що вакцина запобігає розвитку туберкульозної хвороби у людей, які вже були заражені бактеріями.

Звісно, що потрібно дослідити значно більшу кількість людей. Дослідники впевнені в тому, що випробування підтвердять усі результати та призведуть до затвердження вакцини.

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