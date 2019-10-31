Нова вакцина від туберкульозу може захистити людину на все життя

294 Читать новость на русском
Вакцина від туберкульозу
Вакцина від туберкульозу / Medical News Today

Туберкульоз щорічно вбиває близько 1,5 мільйона людей. Вчені винайшли нову революційну вакцину, яка може стати не лише проривом у лікуванні туберкульозу, а й змінити "обличчя" цієї хвороби назавжди.

Результати дослідження були представлені на 50-й Всесвітній конференції Союзу зі здоров’я легень в Індії та опубліковані в журналі New England Journal of Medicine. Саміт був скликаний Міжнародним союзом проти туберкульозу та хвороб легень.

Читайте також: Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана

Головна перевага нової вакцини у тому, що вона здатна викликати міцну імунну відповідь, яка може захистити людину від туберкульозу впродовж усього життя.

Вакцина від туберкульозу
Вакцина від туберкульозу

Для створення вакцини, багатонаціональна група дослідників використала бактеріальні білки та ад'юванти. Експерт з туберкульозу Девід Левінсон зазначив, що вакцина запобігає розвитку туберкульозної хвороби у людей, які вже були заражені бактеріями.

Звісно, що потрібно дослідити значно більшу кількість людей. Дослідники впевнені в тому, що випробування підтвердять усі результати та призведуть до затвердження вакцини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
сьогодні
5820
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Вакцинація
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 49313
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 35585
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
3627
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2507
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
22 жовтня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 14588
Новини
Більше новин
Залиште відгук