Нова Зеландія "виграла боротьбу з коронавірусом": їм вдалося зупинити поширення хвороби

У Новій Зеландії заявили, що зупинили поширення коронавірусу. Так, за минулу добу в країні зафіксували всього один випадок зараження COVID-19. Влада Нової Зеландії найближчим часом зніме жорсткі карантинні обмеження.

Про зупинення поширення COVID-19 повідомила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна, пише The Guardian.

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Так, з вівторка, 28 квітня, в країні відкриють школи для дітей до десяти років, які не можуть навчатися вдома або їх батькам потрібно на роботу, і певний бізнес, який зможе дотримуватися заходів безпеки.

При цьому прем'єрка зазначила, що все ще будуть діяти обмеження на соціальне дистанціювання.

У Новій Зеландії немає поширеної передачі інфекції серед населення. Ми виграли цю битву. Але ми повинні бути пильними, якщо ми хочемо це втримати,

– сказала вона.



Нова Зеландія зупинила поширення коронавірусної інфекції / Фото Unsplash

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що припинення поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків інфікування, але тепер в країні "знають, звідки вони будуть братися".

Ми відкриваємо економіку, але не відкриваємо соціальне життя людей,

– повідомив Ардерн.

Важливо! Загалом в Новій Зеландії виявили 1 469 випадків інфікування, з них 1 180 людей одужали та 19 хворих померли.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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