Попередні аналізи геному вірусу давали неоднозначні результати. Одні дослідники називали джерелом виникнення вірусу місцеву популяцію кажанів, інші вказували на панголінів, якими торгували на ринках диких тварин. Треті звинувачували вчених, які допустили "витік" вірусу з біолабораторій Китаю. Тепер дослідники з США довели, що правда в рекомбінації.

Працю американських вчених опублікував журнал Science Advances, пише Ars Technica. Дослідження пояснює походження вірусу SARS-CoV-2.

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Що таке рекомбінація

Рекомбінація – природний генетичний процес в клітинах. Дві молекули ДНК, що володіють схожістю, можуть обмінюватися частинами. В результаті виникає гібрид. А якщо в клітку встигли проникнути більше ніж один вид вірусу, вони можуть рекомбінувати.

З чого складається коронавірус нового типу

Геном коронавірусу складається з однієї довгої молекули РНК, але і вона здатна до рекомбінації. Фермент, який копіює геном РНК, може давати збій і створювати часткову копію однієї молекули з елементами іншої, до якої приєднався. При цьому друга молекула не обов'язково буде ідентичною, вона просто повинна бути досить схожою. В результаті цей процес дозволяє рекомбінувати відносно далекі з точки зору еволюції віруси.

Рекомбінація вірусу кажанів та інших тварин

Вчені зібрали колекцію з 43 різних видів коронавірусу, взятих у різних видів тварин і людини. Базовий аналіз геному підтвердив, що SARS-CoV-2 найближче до вірусів кажанів. Але різні ділянки РНК вірусу подібні до вірусів цих тварин. Що цілком відповідає результату дії рекомбінації.

Також вчені виявили один виняток: білки-корони на поверхні вірусу ідентичні версії вірусу панголінів. До такого ж висновку прийшли і інші дослідники.

Важливо! Тобто, SARS-CoV-2 має серед предків і кілька вірусів кажанів, і вірус панголінів.

Інше важливе відкриття вчених

Вчені зробили ще одне важливе відкриття – вони знайшли зону, зміна якої призводить до порушення важливих функцій вірусу.

Виявилось, Їх кілька, але найбільш чутлива розташована у білках корони, які дісталися вірусу від панголінів. Якщо впливати на неї препаратом, можна позбавити SARS-CoV-2 можливості заражати людські клітини.