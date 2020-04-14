Збудник коронавірусу передали панголіни: нові докази

Нове дослідження американських вчених підтверджує попередні здогадки про походження SARS-CoV-2 від панголінів. На думку фахівців, ці тварини послужили проміжними господарями на шляху інфекції від кажанів до людини.

Вчені з університету Мічігану перевірили цю гіпотезу й оголосили результати дослідження в статті для Conersation.

Читайте також: Як виник коронавірус: версії вчених

Як вірус передався людині

Попри те, що поширення конспірологічних теорій про лабораторне походження коронавірусу SARS-CoV-2, вчені не сумніваються, що він самостійно передався людині від тварин. Ймовірно, природними господарями інфекції були кажани-підковоноси (Rhinolophus). Втім, малоймовірно, що вірус безпосередньо передався від них до людини – для цього потрібен проміжний господар.

Який саме вид послужив передавальною ланкою для SARS-CoV-2, поки невідомо.

Однак попередні типи коронавірусів передавалися людям від кажанів через інших ссавців. У разі атипової пневмонії це були гімалайські цівети (Paguma larvata), а в разі близькосхідного респіраторного синдрому – одногорбі верблюди.

Основним кандидатом на роль проміжного господаря SARS-CoV-2 вважають панголінів.



Панголіни мають схожу генетичну послідовність з SARS-CoV-2

Ці химерні ссавці, вкриті лускою, живуть в тропіках Азії і Африки. Їх застосовують в китайській медицині та кулінарії. Попередні дослідження підтвердили, що деякі коронавіруси панголінів мають схожість зі збудником COVID-19.

Цікаво: Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію

Докази поширення збудника COVID-19 від панголінів

Проаналізувавши зразки коронавірусу з легенів яванського панголіна (Manis javanica), дослідники виявили, що його генетична послідовність на 91% збігається з SARS-CoV-2.

Важливо, що шиповані білки коронавірусу панголіни і нового коронавірусу різняться лише п'ятьма амінокислотами. Для порівняння, білок коронавірусу кажана, який вважають джерелом SARS-CoV-2, відрізняється від останнього 19 амінокислотами.

Також, примітно, що дослідження остаточно спростувало ідею про те, що проміжними хазяїнами вірусу були змії.

Попри те, що панголіни залишаються головними підозрюваними на роль проміжних господарів SARS-CoV-2, не можна відкидати ідею, що в поширенні інфекції брали участь і якісь інші тварини,

– відзначили автори дослідження.

Хоч би що там було, швидше за все, причина зараження людей новим коронавірусом – вживання в їжу м'яса диких тварин. Відмова від цього знизить ризик подібних пандемій в майбутньому.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.