Нове масштабне дослідження дії вакцини КПК демонструє, що вона ефективна та не викликає аутизму

Новий огляд даних про більш ніж 20 мільйонів дітей демонструє, що комбінована вакцина проти, кору, паротиту та краснухи є ефективною і не пов'язана з аутизмом.

Вакцина КПК стала предметом суперечок, особливо після дослідження 1998 року, яке пов'язувало вакцину з аутизмом. Згодом виявилось, що стаття була шахрайською, але вона встигла отримати широкий розголос та породити сумніви у суспільстві. Оновлений огляд даних вкотре продемонстрував, що вакцина КПК є ефективною та не пов'язана з аутизмом, повідомляє Cochrane Library.

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Під час огляду дослідники вивчили 138 досліджень, які містили дані про 23 мільйони дітей. Близько 63% досліджень (13 мільйонів дітей) оцінювали потенційну шкоду від вакцин, а інші 37% (10 мільйонів дітей) ефективність вакцини

Огляд показав, що одна доза вакцини КПК була ефективною на 72% у запобіганні паротиту, а після двох доз ймовірність успіху зростала на 86%.

Для кору рівень успішності значно вищий. Огляд показав, що лише одна доза вакцини запобігає 95% випадкам захворювання. Натомість дві дози вакцини збільшують її ефективність ще на 1%. Також під час огляду було встановлено, що одна доза вакцини є ефективною для запобігання краснухи у 89% випадків.

Натомість дві дози вакцини можуть запобігти 95% випадкам зараження вітрянкою навіть через 10 років.

Побічні дії вакцини КПК

Попри те, що вакцина є ефективною для запобігання вірусних захворювань, у вкрай рідкісних випадках й справді можуть виникнути деякі побічні ефекти, а саме: лихоманка та висип. Дослідники додали, що ще рідше можуть виникнути фебрильні судоми або синдром Мошковіца.

Однак команда вчених стверджує, що ризик виникнення таких симптомів менше ніж 1%. Тобто він значно нижчий за ризики від захворювань, якими може заразитися дитина без щеплення.

Що стосується аутизму, то аналіз даних демонструє, що показники аутизму однакові як і серед дітей, якими зробили щеплення так і серед дітей, яким його не зробили.

Дослідники також не виявили доказів зв'язку вакцини КПК з низкою інших захворювань, які громадськість раніше пов’язувала з щепленням: енцефаліт, діабет, запалення кишківника та астма.

На основі цих даних вчені, як і раніше, рекомендують вакцини КПК для глобального використання.



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