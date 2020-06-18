Через невтішну статистику захворюваності на коронавірус уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня. Чи є спалах коронавірусу другою хвилею й чи повернуть в Україну жорсткий карантин – дізнавались журналісти 24 каналу.

Друга хвиля COVID-19

Чим допоможуть обмежувальні заходи й що впливає на нові спалахи пандемії в Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня: що заборонили

На початку карантину вулиці були майже порожніми. Але зараз більшість ходить без масок і у великих натовпах. Річ у тому, що деякі українці зовсім не бояться коронавірусу, інші ж втомились від обмежень. Це і спричиняє спалахи COVID-19 в Україні.



"Те, що відбувається зараз, це і є друга хвиля. При збереженні поточної тенденції вже через тиждень ми матимемо десь 1000 – 1100 хворих на день", – розповів математик-статист НАН України Ігор Бровченко.

Кількість хворих зростає

За останній тиждень на коронавірус в Україні захворіло понад 4 тисячі людей. І це найбільше число за весь час пандемії. У лідерах останнім часом – Львівщина. Епідеміологи кажуть, що на це впливають різні фактори, зокрема, збільшення кількості тестувань. Та першопричина – це поведінка людей.

Люди починають придумувати міфи для того, щоби сказати: не все так страшно. Але проблема полягає в тому якраз, що страшно. Хвороба є, вона тяжка. Це не звичайний грип, вона дає наслідки,

– зазначив епідеміолог Володимир Курпіта.

Сценарії розвитку

Кількість хворих зростатиме ще з більшою активністю, кажуть експерти. Через це уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня. І розписав декілька сценаріїв подальшого розвитку ситуації.

► Найгірший. Після 22 червня частина регіонів повернеться до жорсткого карантину. Це стосується Києва, Чернівецької та Львівської областей.



"Цей графік показує, якщо ми рухаємося без сезонності, то в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений уже з 22 червня. Динаміка зростання може показати ці цифри", – наголосив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

► Оптимістичний. Поки ж у Міністерстві охорони здоров'я сподіваються на оптимістичний сценарій розвитку пандемії. Мовляв, Україна зможе 3 – 4 місяці пережити без карантину. Водночас посилюють контроль за дотриманням заходів безпеки.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація

За словами епідеміологів, країна не може постійно жити в умовах жорсткого карантину. Убезпечити населення може лише вакцинація.

І така вакцина потенційно скоро може з'явитися в Україні, запевняють у МОЗ. Уже ведуть перемовини про її передзамовлення у шведсько-британської фармацевтичної компанії.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Станом на ранок 18 червня в країні зареєстровано 34 063 випадки зараження COVID-19.

Саме 18 червня в Україні зафіксували абсолютний добовий антирекорд за кількістю нових інфікованих – 829 випадків.

за кількістю нових інфікованих – 829 випадків. На жаль, від початку пандемії 966 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 23 людей – за попередню добу.

Загальна кількість тих людей, що одужали – 15 447.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про карантин в Україні: