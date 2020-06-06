Медичні або інші захисні маски носити треба – не весь час і не всюди, але треба. Особливо там, де є загроза прискореного "активного масового поширення" коронавірусу і немає змоги дотримуватися дистанції.

Такі рекомендації у п'ятницю, 5 червня, озвучив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, пише Інтерфакс-Україна.

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Як ВООЗ змінила рекомендації щодо носіння масок

ВООЗ радить урядам закликати громадськість носити маски, коли існує активне масове поширення (коронавірусу – 24 канал) і коли фізично важко дотримуватися дистанції,

– заявив глава ВООЗ.

Він пояснив, що говорить про перебування людей, наприклад, у громадському транспорті, магазинах та інших закладах, які люди часто відвідують. Саме там "масове поширення" є реальною загрозою.

Поруч із цим Тедрос Гебреісус наголосив, що "маски можуть створювати помилкове відчуття безпеки, змушуючи людей нехтувати такими заходами, як гігієна рук і дистанціювання".

Я можу сказати це досить прямо: одні тільки маски не захистять вас від COVID-19,

– заявив керівник ВООЗ.

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Якими рекомендації ВООЗ щодо носіння масок були раніше

Раніше на офіційному сайті організації інформація щодо рекомендацій з використання медичних масок була такою:

Здоровим людям носити маску слід хіба у випадку, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на COVID-19.

Безумовно маску треба носити людині, яка кашляє або чхає.

5 червня цей текст прибрали з сайту – але наразі лише з англомовної версії (станом на початок 6 червня). Хоча Гебреісус перед цим наголошував, що ВООЗ невдовзі оприлюднить документ з оновленими рекомендаціями.