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Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко, – ВООЗ

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Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко, – ВООЗ - 24 Канал
У ВООЗ попередили про нові спалахи коронавірусу / Ілюстративне фото

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що нові спалахи COVID-19 розвиватимуться дуже швидко. Відтак, організація закликає дотримуватися соціальної дистанції попри послаблення карантинних обмежень.

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я по COVID-19 Девід Набарро заявив, що повторні спалахи коронавірусу стрімко поширюватимуться, повідомляє BBC.

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Доктор Набарро зауважив, що громада повинна підготуватися до повторних спалахів коронавірусу, як і до того, що вони швидко поширюватимуться.

Коронавірус не минув, і в міру зростання пересувань людей ми повинні бути готові до того, що нові спалахи розвиватимуться дуже швидко,
– заявив він.

Набарро наголосив, що попри послаблення карантину COVID-19 нікуди не зник і в міру зняття карантинних обмежень, люди повинні дотримуватися правил соціальної дистанції на стільки, на скільки це можливо. Він додав, що у випадку виникнення симптомів важливо одразу самоізолюватися. 

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Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Профілактика захворювань Прогнози 2020 Коронавірус COVID-19 ВООЗ Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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