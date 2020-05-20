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Нові випадки коронавірусу в Китаї відрізняються від тих, які були спочатку епідемії

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Коронавірус в Китаї
Коронавірус в Китаї / 5.ua

Перебіг коронавірусу, випадки якого виявили в провінціях Китаю Цзілінь і Хейлунцзян, проходять інакше, ніж в місті Ухань – колишньому епіцентрі захворювання в Китаї.

Про це заявив член експертної групи Національної комісії охорони здоров'я Цю Хайбо, передає "Інтерфакс-Україна"

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Він зазначив, що інкубаційний період вірусу триває довше, ніж той, який був у хворих в Ухані.

Це викликає занепокоєння, тому що у них немає симптомів. Так що коли інфіковані збираються зі своїми сім'ями, вони не знають про проблему, і ми бачимо, як хворіють родинами,
– сказав Цю Хайбо.

Експерт наголосив, що крім інкубаційного періоду відрізняється й тривалість хвороби. За його словами, пацієнти тепер хворіють довше. Водночас у пацієнтів рідко спостерігається жар, і у них частіше вражені легені, а не інші внутрішні органи.

Хайбо підсумував, що ці спостереження вказують на те, що вірус мутує. Він припустив, що COVID-19 на північний схід Китаю занесений з-за кордону, це пояснює різницю перебігу в різних регіонах країни.

Яка ситуація в Китаї з COVID-19

Раніше влада КНР заявила, що повністю поборола захворювання, але 19 травня була змушена ввести нові обмеження. Це сталося у північно-східних провінціях: Цзілінь та Ляонін. У Китаї вважають, що причиною спалаху можуть бути громадяни, які повертаються з Росії. 

За офіційними даними у  материковому Китаї за минулу добу було зареєстровано п'ять нових випадків захворювання і 16 безсимптомних хворих.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Китай
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