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Нові 6 випадки COVID-19 виявили на Дніпропетровщині та Донеччині

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Нові випадки зараження SARS-CoV-2 виявили відразу у двох областях. Чотири нових випадки лабораторно підтвердили на Донеччині та ще два випадки на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської державної адміністрації, очільник Донецької ОДА Павло Кириленко на Фейсбук-сторінці.

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Чотири нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровані на Донеччині. Усі – в Маріуполі. Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років,
– написав Кириленко.

За словами голови ОДА, на Донеччині є 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 5 у Маріуполі та 1 – у Бахмуті.

Також ще два випадки коронавірусу підтвердили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська, тому на Дніпропетровщині вже 8 випадків COVID-19.

За словами голови Донецької ОДА, ще 11 тестів хворих, у яких підозрювали коронавірус, тести показали негативний результат.

Відомо також, що у Кропивницькому транспортні засоби чотирьох маршрутів тимчасово припинили роботу з 30 березня через те, що в одного з водіїв підтвердився COVID-19.

Медпрацівників підприємства, які контактували з хворим, відправили на карантин. А в техпарку проведуть перевірку на дотримання санітарних норм.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Дніпропетровська область Новини Донецька
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