Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Програма “Доступні ліки" в рамках медичного реформування в Україні стартувала 1 квітня 2017 року. Упродовж цього часу можна було безоплатно або за невелику доплату отримати ліки проти хронічних хвороб серця, астми та діабету 2 типу. З 1 квітня 2019 року "Доступні ліки" стають ще доступнішими та сучаснішими.
Як це буде – розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
З наступного місяця програма "Доступні ліки" переходить у відання Національної служби здоров'я України. У березні НСЗУ розпочне підписувати договори з аптеками по всій країні. З квітня – запрацює електронний рецепт і НСЗУ почне виплати аптекам.
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Як трансформується механізм роботи "Доступних ліків"
Аптеки для участь у програмі більше не укладатимуть договорів з різними департаментами охорони здоров'я. Вони співпрацюватимуть з НСЗУ. Документообіг проходитиме в електронному форматі. Буде єдиний пул коштів на всю країну, які будуть прозоро відслідковуватися.
Рецепт на "Доступні ліки" лікар виписуватиме через електронну систему охорони здоров’я. Всі рецепти будуть обліковуватися у електронній системі. Їх без проблем зможуть виписувати приватні заклади та ФОпи.
Доступні ліки тепер виписуватиме лише обраний вами сімейний лікар чи терапевт. Для отримання рецепту з 1 квітня вам потрібно мати декларацію з лікарем.
Свої ліки можна буде дуже просто отримати за електронним рецептом в будь-якій аптеці країни, яка уклала договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.
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Як отримати ліки в аптеці за електронним рецептом
1. Записатись і прийти на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким підписана декларація, – вона обов'язкова.
2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.
3. Лікар разом з пацієнтом перевіряють актуальність номеру телефону пацієнта в декларації. Він повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.
4. Лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.
5. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.
6. Лікар може, за необхідності, роздрукувати консультаційний висновок, де є розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. Також там зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.
7. Пацієнт іде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі "Доступні ліки". Називає працівнику аптеки номер рецепта.
8. Аптекар пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму "Доступні ліки".
9. Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.
Якщо в аптеці закінчилися безкоштовні або ті, що відшкодовуються, ліки, то пацієнт може:
- зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку;
- звернутись в іншу аптеку;
- обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.
Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 23 липня 2018 року є за посиланням.
З квітня зміни розгортатимуться поступово, але за кілька місяців охоплять всю країну, – і ми швидко перейдемо на новий рівень роботи — за кращими світовими стандартами, впевнена Уляна Супрун.
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