Нові ліки допоможуть повністю побороти рак

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Нові ліки від раку
Нові ліки від раку / pixabay.com

Британські дослідники стверджують, що вже протягом найближчих 10 років розроблять нові препарати, здатні зупиняти розвиток навіть найстійкіших ракових клітин.

Британський Інститут дослідження раку оголосив, що виділяє на вивчення цього підходу понад 95 мільйонів доларів, пише BBC.

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Науковці планують відкрити сучасний центр розробки нових ліків у Лондоні. Голова інституту Пол Воркмен стверджує, що найбільшою проблемою у боротьбі з раком залишається здатність ракових клітин адаптуватися до ліків і випрацьовувати до них стійкість.

Нові препарати, які зараз перебувають на стадії розробки, зможуть стримувати розповсюдження раку у довгостроковій перспективі. Окрім того, від раку можна буде виліковуватися набагато частіше.

Вчені мають перемогти стійкість раку до ліків
Вчені мають перемогти стійкість раку до ліків

Сучасні методи боротьби з онкологічними хворобами, як хіміотерапія, інколи не приносять результатів, оскільки ракові клітини виживають, адаптуються, і рак зрештою повертається.

Британський Інститут дослідження раку розробляє радикально новий підхід до лікування онкології, намагаючись заздалегідь передбачити, як саме будуть еволюціонувати ракові клітини.

Завдання дослідників – не дозволити раковим клітини виробити стійкість до ліків. Інститут сподівається залучити до роботи над проектом близько 300 вчених з різних галузей науки.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Великобританія Онкозахворювання
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