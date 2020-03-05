Нові Санжари: сьогодні завершується обсервація евакуйованих з Уханя

5 березня о 12:00 завершиться обсерваця людей, яких Україна евакуювала з китайського міста Ухань, де зародився смертельний коронавірус. Як відомо, в українців та іноземців Covid-`19 не підтвердився.

Громадян України та іноземних держав більше не триматимуть в ізоляції, адже коронавірус у людей не підтвердився. Усім видадуть довідки про відсутність Covid-19 та про перебування в обсервації.

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Протягом двох тижнів люди проживали в обсервації у санаторії в Нових Санжарах.

Як додав журналіст Олександр Махов, який також перебуває в ізоляції, після завершення обсервації, ймовірно, евакуйовані зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, який відправиться в Нові Санжари.

Як проходила обсервація у Нових Санжарах

4 березня евакуйовані проведуть останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебуває під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри і навіть презервативи.

В самому приміщенні застосовуються всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

Коротко про протести в Нових Санжарах

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.

Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.

Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.

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