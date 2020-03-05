Евакуйовані українці покидають Нові Санжари: фото і відео

Сьогодні, 5 березня, закінчується 14-денна обсервація українців та іноземців, які були евакуйовані з епіцентру спалаху коронавірусу китайського міста Ухань.

Офіційно обсервація евакуйованих закінчиться о 12:00.

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Відомо, що громадян України та іноземних держав більше не триматимуть в ізоляції, адже коронавірус у людей не підтвердився. Усім видадуть довідки про відсутність Covid-19 та про перебування в обсервації.

Після завершення терміну обсервації евакуйовані зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Нових Санжарах.

Евакуйовані з Уханя покидають Нові Санжари: дивіться відео

Зеленський подякував українцям та іноземцям за витримку і сміливість, яку вони продемонстрували протягом останніх двох тижнів.

"Я радий, що саме тут (у Нових Санжарах) не було жодного випадку коронавірусу. Ви знаєте що відбувається… він (коронавірус) всюди: в Європі, Китаї… Я є дуже радий і хотів би подякувати нашим прикордонникам, які багато слідкують і багато роботи проводять", – зазначив президент України.

Також він порекомендував іноземцям перебути епідемію в Україні, адже на території нашої країни немає спалаху захворювання. Нагадаємо, що на території України зафіксовано один випадок коронавірусу.

Зараз той час, коли можна займатися туризмом всередині нашої країни. Порівнюючи з багатьма іншими країнами Європи, у нас найменша кількість хворих,

– заявив Володимир Зеленський.

Евакуйовані вже зняли маски з обличчя та зробили спільне фото, яке опублікував журналіст Олександр Махов на своїй сторінці в фейсбуці.

Як проходила обсервація у Нових Санжарах

4 березня евакуйовані проведуть останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебуває під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри і навіть презервативи.

В самому приміщенні застосовуються всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

Коротко про протести в Нових Санжарах

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.

Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.

Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.

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