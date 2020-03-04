Новітню генну технологію CRISPR вперше використали для лікування вродженої сліпоти

CRISPR – нова технологія з широким спектром дії. Особливою її перевагою є можливість редагування або видалення ушкодженої ділянки з ДНК.

CRISPR вперше використали не лише для лікування сліпоти, а й на людині. Якщо результати лікування будуть успішними, це відкриє шлях до досліджень про терапію інших невиліковних захворювань, повідомляє Associated Press.

До теми: Знайшли метод, який може виправити 89% генних мутацій

Відомо, що таке оперативне втручання провели в очному інституті Кейсі при Університеті здоров'я та науки Орегону в Портленді. Маніпуляції проводилися на сітківці ока під наркозом.

У пацієнта, на якому застосували технологію редагування ДНК, була спадкова вроджена форма сліпоти – амавроза Лебера. Хвороба викликається мутацією гена, яка не дає організму змогу виробляти білок, що перетворює світло в сигнали для мозку (тим самим забезпечуючи зір).

Чи подіяв цей метод стане відомо приблизно через місяць. Якщо операція виявиться безпечною для людини, то фахівці проведуть подібні втручання ще 18 пацієнтам.



Доктор Джейсон Командер показує модель ока / AP

До дослідження хочуть приєднатися й інші медустанови, адже фахівці вважають, що технологія CRISPR – нова ера в медицині.

У нас буквально є потенціал, щоб взяти людей, які по суті сліпі, і змусити їх бачити,

– заявив Чарльз Олбрайт.

Експерт з редагування генів Кіран Мусунуру вважає, що лікування має спрацювати, адже усі випробування на тваринах і людських тканинах були успішними. Також він додав, що "якщо щось піде не так, то ймовірність шкоди мала".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.