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Новий антирекорд: у Саудівській Аравії захворіли майже 2 тисячі людей за добу

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Коронавірус у Саудівській Аравії: захворіли майже 2 тисячі людей
Коронавірус у Саудівській Аравії / Getty Images

У Саудівській Аравії за добу заразилася рекордна кількість людей – 1912. Загалом у країні на COVID-19 захворіли майже 40 тисяч осіб.

Понад тисячу хворих почали щодня фіксувати після 18 квітня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії.

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Окрім того, у відомстві повідомили про 7 нових летальних випадків. Попередні 3 дні щоденний приріст смертей у країні становив 10 осіб. Загалом у Саудівській Аравії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 246 осіб. Водночас 11,4 тисячі громадян одужали, їх вже виписали з лікарень.

Коронавірус у Саудівській Аравії: головне

  • 26 квітня Саудівська Аравія скасувала комендантську годину по всій країні, зберігши 24-годинну комендантську годину лише в місті Мекка і районах, які раніше перебували в ізоляції. Поза цими районами комендантську годину, яка діяла з 15:00 до 6:00, скасували до 13 травня.
  • У межах боротьби зі стримування поширення коронавірусу Саудівська Аравія також тимчасово зупинила міжнародні рейси, паломництво в Умру і закрила більшість громадських місць.
  • Перший випадок коронавірусу в Саудівській Аравії зафіксували 2 березня, першу смерть – 23 березня.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус COVID-19 Саудівська Аравія Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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