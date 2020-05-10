Новий антирекорд: у Саудівській Аравії захворіли майже 2 тисячі людей за добу

У Саудівській Аравії за добу заразилася рекордна кількість людей – 1912. Загалом у країні на COVID-19 захворіли майже 40 тисяч осіб.

Понад тисячу хворих почали щодня фіксувати після 18 квітня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії. До теми Саудівська Аравія послаблює карантин: запрацюють торгові центри та заводи Окрім того, у відомстві повідомили про 7 нових летальних випадків. Попередні 3 дні щоденний приріст смертей у країні становив 10 осіб. Загалом у Саудівській Аравії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 246 осіб. Водночас 11,4 тисячі громадян одужали, їх вже виписали з лікарень. Коронавірус у Саудівській Аравії: головне 26 квітня Саудівська Аравія скасувала комендантську годину по всій країні, зберігши 24-годинну комендантську годину лише в місті Мекка і районах, які раніше перебували в ізоляції. Поза цими районами комендантську годину, яка діяла з 15:00 до 6:00, скасували до 13 травня.

У межах боротьби зі стримування поширення коронавірусу Саудівська Аравія також тимчасово зупинила міжнародні рейси, паломництво в Умру і закрила більшість громадських місць.

Перший випадок коронавірусу в Саудівській Аравії зафіксували 2 березня, першу смерть – 23 березня.