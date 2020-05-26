Новий епіцентр COVID-19: Латинська Америка опинилась на межі виживання

Латинська Америка перетворилася на новий епіцентр коронавірусу. В Бразилії, яка на другому місці у світі за кількістю інфікувань, президент применшує загрозу і порушує правила безпеки. В Аргентині запровадили один з найсуворіших карантинів, але через кілька тижнів опинилися на межі дефолту, а в Чилі ж коронавірус загострив давні соціальні проблеми.

Бразилія

Щодня на найбільшому кладовищі Латинської Америки з'являються сотні нових могил. Коронавірус забрав життя 23 тисяч бразильців. Це другий після США показник у світі, йдеться в сюжеті 24 каналу.

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Але на все це не зважає президент країни Жаїр Болсонару не поспішає запроваджувати карантин, аби не нашкодити економіці, і ігнорує правила безпеки.



На кладовищі щодня з'являються сотні нових могил / Скриншот з відео

Тож поки президент дбає про власний імідж, про карантинні заходи дбає влада на місцях. В різних бразильських штатах діють різні обмеження, але це не допомагає. Лікарні у Ріо-де-Жайнеро та Сан-Паоло заповнені. При цьому частина бразильців, як і президент, не зважає на небезпеку.

Зараз в деяких районах Ріо-де-Жанейро можна побачити людей, які спокійно собі гуляють без масок, вони не вірять в існування цієї хвороби. Прикро бачити, як в інших країнах люди переймаються через цю хворобу, а у нас ні,

– пояснив житель Ріо-де-Жанейро Бруно Алмейда де Мелло.

Є й ті, хто закликає скасувати карантин у містах. Експерти кажуть, що такий стан речей – прямий наслідок неузгодженості дій влади на різних рівнях.

"Кожного дня можна почути різні повідомлення федерального уряду, які суперечать тим заходам, які вживають у містах та штатах, та тим порадам, які дають вчені. То що ж ви хочете, щоб люди робили?", – сказала експертка з охорони здоров'я Адель Бензакен.

Аргентина

У сусідній Аргентині ще 19 березня запровадили карантин. Закрили навчальні заклади, торгові і розважальні центри, обмежили пересування між регіонами. Нині в Аргентині виявлено лише 12 тисяч випадків інфікування. Це один з найнижчих показників в Латинській Америці. Але економічна ситуація погіршується. Вдруге за 20 років Агрентина опинилася на межі дефолту.

Я хотів би, аби світ бачив нас, як поважну країну, яка дотримується своїх зобов'язань. Але ми не можемо зробити більше, ніж повинні. Наші зобов'язання перед кредиторами не означають відсунення інтересів нашого народу,

– зазначив президент Аргентини Альберто Фернандес.

Поки аргентинський уряд намагається домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу, громадяни вимагають скасувати карантин. Підприємці втратили прибутки і змушені звільняти людей. А найбіднішим аргентинцям вже не вистачає на харчі. Тож люди вийшли на протест під будинок уряду.

"В Аргентині тисячі людей помирають щороку від різних інфекцій. Від цієї померли чотири сотні. Звичайно їх шкода, але нам потрібно працювати, ми маємо повернутися до роботи – це наше право!", – заявила протестувальниця Людміла Роверано.



Аргетинці проти карантину / Скриншот з відео

Протест під урядом Аргентини / Скриншот з відео

Чилі

Мітингують люди і в Чилі, але з іншої причини – влада тут не запроваджувала національний карантин. Втім столицю закрили з огляду на велику кількість заражень. Бідним людям видають харчі та грошову допомогу, а от середньому класу – ні.

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"Нам потрібна їжа, нам потрібен захист, нам потрібна медична допомога. У мене була операція, а тепер я нічого не отримую", – пояснила протестувальниця.



Протести у Чилі / Скриншот з відео

Через неоднозначну політику в Чилі зростає прірва між найбагатшими і бідними громадянами. Статки середнього класу постійно скорочуються. А тепер на цю економічну проблему наклалася пандемія COVID -19. Чилі – третя в Латинській Америці за кількістю заражень. Тут зареєстровано майже 74 тисячі випадків інфікування.

Дивіться відео протестів у Чилі: