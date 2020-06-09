Експериментальну терапію випробували в США на пацієнтах з важкою формою COVID-19. Покращення після прийому препарату з'являлися вже за декілька днів – більшість хворих не потребували штучної вентиляції легенів, а показники біомаркерів запалення стабілізувалися.

Вчені протестували ефективність препарату Акалабрутініб, який нещодавно схвалили для лікування онкогематологічних захворювань у дорослих. Про результати експерименту пише EurekAlert.

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Ефективність препарату

Застосування цього препарату у терапії важких пацієнтів з COVID-19 знизило прояв цитокінового шторму – надмірної імунної реакції організму на SARS-CoV-2. ЇЇ вважають одним з основних ускладнень COVID-19, яке часто і є причиною смерті хворих.

Американські вчені протестували препарат на 19 пацієнтах, з яких 8 хворих перебували на штучній вентиляції легенів, а 11 отримували додаткову терапію киснем. Група отримувала препарат 10-14 днів разом з основним курсом лікування.

У більшості пацієнтів лікування препаратом Акалабрутініб покращувало показники насичення крові киснем. Ефект спостерігали вже в перші 3 дні після початку прийому препарату.

Потім вчені оцінили показники біомаркерів запалення – з-реактивного білка та інтерлейкіну-6. Вони швидко нормалізувалися одночасно з показниками лімфоцитів в крові.

Результати експериментальної терапії: в кінці курсу терапії 8 з 11 людей більше не потребували додаткового кисню, а 4 з 8 пацієнтів на штучній вентиляції легенів могли дихати без ендотрахеальної трубки.

Як діє препарат на організм

Дія Акалабрутініба спрямована на білок BTK (білок на X-хромосомі), який допомагає макрофагам активізувати інші білки під час імунної відповіді.

Як відомо, у пацієнтів з тяжкою формою COVID-19, часто спостерігають надмірну імунну відповідь, яка, ймовірно, викликана активацією макрофагів. Цей стан призводить до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому і нерідко до летального результату.

Імовірно, якщо вектор лікування спрямувати на ВТК, таку терапію можна вважати новою стратегією при тяжкому перебігу COVID-19, вважають автори.

Для того, аби застосовувати таку методику та препарат у широкій медичній практиці потрібні рандомізовані клінічні дослідження.