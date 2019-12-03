Новий аналіз крові прогнозує захворювання

Достатньо всього одного зразка плазми крові, аби оцінити стан здоров'я і спрогнозувати вірогідність розвитку ряду захворювань.

Концепція підтверджена декількома дослідженнями, опублікованими в журналі Nature Medicine.

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Дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, Кембридзького університету і біотехнологічної компанії SomaLogic, передбачає сканування плазми крові на широкий спектр білків.

Вчені шукають в ній перш за все аптамери – фрагменти ДНК, які зв'язуються з цільовим білком і таким чином визначають, які саме білки присутні в крові й в яких концентраціях.



Дослідники називають такий аналіз "рідким тестом здоров'я"

Потім ця інформація передається машинному алгоритму і використовується для прогнозування хвороб: розвитку діабету або серцево-судинних захворювань.

Поки це науково-експериментальна концепція, але команда вчених вважає, що технологія удосконалюється і стає доступною.

Методика може допомогти лікарям у проведенні всебічної оцінки стану здоров'я, використовуючи тільки один зразок крові. Вчені називають це "рідким тестом здоров'я".

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