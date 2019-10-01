Новий аналіз крові точно визначає понад 20 типів раку

Тест чуттєвий до усіх стадій розвитку пухлини, а також успішно виявляє локалізацію в організмі. Простий аналіз може стати першим універсальним скринінгом на рак.

Вчені з Університету ракових досліджень Дана-Фарбер (США) представили результати нового тесту крові, який надточно діагностує понад 20 типів раку.

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Тест базується на оцінці вільно плаваючого ДНК ракових клітин в кровотоці – крихітних хімічних міток або патернів метилювання.

"Аномальні патерни метилювання часто виявляються показовішими для виявлення раку, аніж мутації", – заявив автор дослідження Джеффрі Окснард.

Новий аналіз протестували на 3600 зразках крові пацієнтів, у яких уже діагностовано рак, та зразках крові здорових людей.



Тест також визначає локалізацію пухлини

Аналіз виявив наявність пухлини та її локалізацію.

Загальна специфічність тесту, тобто здатність давати позитивну відповідь лише при наявності раку, становить 99,4%, а чутливість – 76%.

Крім того, чутливість методу залежала від стадії хвороби: для першої та другої стадії, тест виявив 32% і 76% випадків, а для двох останніх 85% і 93% відповідно.

У 89% випадків тест визначав локалізацію пухлини – тобто конкретний орган чи тканину з вогнищем хвороби.

Відтак, найменший відсоток наявності пухлини на першій стадії може бути діагностованим та допоможе в лікуванні тисячі пацієнтів, запевняють автори дослідження.

Аналіз був ефективний для визначення понад 20 типів раку, включно з найпоширенішими та смертельними – раку легень, підшлункової залози шлунку, стравоходу, жовчного міхура, раку яєчників та молочної залози.