Новий аналіз крові зможе передбачити смерть у найближчі 10 років

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Аналіз крові зможе передбачити смерть у найближчі 10 років
Аналіз крові зможе передбачити смерть у найближчі 10 років / parientelaw.com

Лікарі передбачують ризик смерті пацієнта у найближчий рік за показниками кров'яного тиску та рівня холестерину. Проте вчені розробили аналіз крові, який враховує ці ризики у найближчі 10 років.

Німецькі дослідники з Інституту біології старіння Товариства Макса Планка провели експеримент за участю 44 тисяч людей віком від 18 до 109 років, інформує журнал Nature Communications.

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Вони оцінили ризики смерті учасників на основі загальноприйнятих чинників – індекс маси тіла, холестерин, артеріальний тиск, споживання алкоголю, куріння, можливі ризики розвитку раку чи серцево-судинних хвороб.

Експеримент тривав від 2 до 16 років в кожному конкретному випадку. За цей час померли 5512 учасників.

У зразках крові фахівці шукали "метаболічні біомаркери", які були вищими у довгожителів.

Вчені виявили 14 біомаркерів в крові, які, за даними експертів, найбільше впливають на довголіття. Ці біомаркери є індикаторами стану імунітету, рівня глюкози, наявності запалень і так далі.

Вчені виявили 14 біомаркерів в крові, які впливають на довголіття
Вчені виявили 14 біомаркерів в крові, які впливають на довголіття

Відповідно до них вчені оцінили ризик смертності учасників, бали варіювалися від мінус двох до трьох.

Дані біомаркерів з точністю до 83% можуть передбачити смерть людини протягом 2–16 років.

При цьому вірогідність традиційних методів оцінки дорівнювала 78%.

Вчені планують перевірити висновки у подальших дослідженнях. Цей тест буде корисним для розуміння, до прикладу, чи занадто скабка літня людина з переломом стегна для операції і введення певних препаратів.

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Теги: Здоров'я Лікування дослідження Довголіття
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