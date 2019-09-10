Новий аналіз може виявити рак легень на першій стадії

Шотландські дослідники розробили новий аналіз крові, який дозволяє знайти рак легенів на першій стадії, – за 4 роки до того, як його можна виявити на рентгені або МРТ.

У дослідженні вчених з Університету Сент-Ендрюса взяли участь 12 тисяч жителів Шотландії, пише BBC.

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За допомогою цього аналізу можна виявляти значно більшу кількість пацієнтів з пухлинами легких на першій і другій стадіях.

Новий аналіз виявив рак легенів на першій і другій стадіях у 41% пацієнтів. Усі вони пройшли через цей метод діагностики разом з комп'ютерною томографією.

Рак легенів – що це? Це один з найбільш смертоносних видів раку: його рідко вдається вилікувати, оскільки виявляють його зазвичай на пізніх стадіях. 93% пацієнтів з раком легенів – це курці, а основні симптоми раку – кашель, неприємні відчуття в грудях і задишки – вони пояснюють впливом куріння.



Коли у людини з'являються гострі болі в грудях, різка втрата ваги й кровохаркання, лікувати його буває вже пізно — рак встигає до цього часу метастазувати по всьому організму.



Новий аналіз може діагностувати рак легень за 4 роки до виявлення його на рентгені

Якщо ж діагностика обмежувалося тільки комп'ютерною томографією вже після виникнення симптомів, то лише 27% пацієнтів дізналися про свій діагноз саме на першій або другій стадіях. А це значить, що інші 73% пацієнтів мали рак легенів на третій або четвертій стадіях, коли він практично невиліковний.

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