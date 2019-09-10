Новий аналіз може виявити рак легень на першій стадії

692 Читать новость на русском
Новий аналіз може виявити рак легень на першій стадії
Новий аналіз може виявити рак легень на першій стадії / medicalnewstoday.com

Шотландські дослідники розробили новий аналіз крові, який дозволяє знайти рак легенів на першій стадії, – за 4 роки до того, як його можна виявити на рентгені або МРТ.

У дослідженні вчених з Університету Сент-Ендрюса взяли участь 12 тисяч жителів Шотландії, пише BBC.

Читайте також: Небезпечна хвороба "помолодшала" через епідемію ожиріння

За допомогою цього аналізу можна виявляти значно більшу кількість пацієнтів з пухлинами легких на першій і другій стадіях.

Новий аналіз виявив рак легенів на першій і другій стадіях у 41% пацієнтів. Усі вони пройшли через цей метод діагностики разом з комп'ютерною томографією.

 
Рак легенів – що це?
Це один з найбільш смертоносних видів раку: його рідко вдається вилікувати, оскільки виявляють його зазвичай на пізніх стадіях. 93% пацієнтів з раком легенів – це курці, а основні симптоми раку – кашель, неприємні відчуття в грудях і задишки – вони пояснюють впливом куріння.

Коли у людини з'являються гострі болі в грудях, різка втрата ваги й кровохаркання, лікувати його буває вже пізно — рак встигає до цього часу метастазувати по всьому організму.

Новий аналіз може діагностувати рак легень за 4 роки до виявлення його на рентгені
Новий аналіз може діагностувати рак легень за 4 роки до виявлення його на рентгені

Якщо ж діагностика обмежувалося тільки комп'ютерною томографією вже після виникнення симптомів, то лише 27% пацієнтів дізналися про свій діагноз саме на першій або другій стадіях. А це значить, що інші 73% пацієнтів мали рак легенів на третій або четвертій стадіях, коли він практично невиліковний.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента
сьогодні
6745
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гіркота у роті: чому виникає та що робити
сьогодні 12:48 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Олександр Бевза 10958
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
8 вересня 08:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 11163
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
7 вересня 08:41 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1007
Як правильно виховувати дітей з аутизмом
5 вересня 16:49 Як правильно виховувати дітей з аутизмом
Олександр Бевза 2726
По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
5 вересня 14:00 По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
Уляна Верстюк 3720
Новини
Більше новин
Залиште відгук