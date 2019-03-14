Новий хімічний викид у Криму може нашкодити серцю, печінці та органам дихання, – вчений

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Новий хімічний викид у Криму може нашкодити серцю, печінці та органи дихання
Новий хімічний викид у Криму може нашкодити серцю, печінці та органи дихання / Ілюстративне фото

Перевищення в атмосфері рівня хімічних речовин на півночі Криму становить величезний ризик для здоров'я. Токсичні фтористий та хлористий водень шкодять органам дихання, серцево-судинній системі і системі кровотворення.

Спершу ці речовини вражають носоглотку, слизову, можуть з'являються виразки, набухання, а пізніше – хронічні кон'юнктивіти і бронхіти. Про це заявив старший науковий співробітник екологічної лабораторії Дніпровського національного університету залізничного транспорту Максим Сорока, повідомляє "Крим.Реалії".

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13 березня стало відомо, що на півночі Криму зафіксували нові викиди хімічних речовин в атмосферу. Деякі показники перевищують норму майже у 5 разів. Напруженою ситуація є в Армянську, де влітку 2018 року вперше стався хімвикид на місцевому заводі "Титан". До цього міста за рівнем забрудненості тепер доєднався ще й Красноперекопськ.

Так, із 4 по 11 березня на цих територіях зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації у повітрі оксиду вуглецю – в 1,04 рази і хлористого водню – в 4,4 раза.

Такі речовини при тривалому впливі викликають серйозні серцево-судинні захворювання, які можуть закінчитися дистрофією міокарда, а без серця хто зможе жити? А фтористий водень дуже сильно впливає на органи кровотворення. При його тривалому впливі дуже поширені токсичні гепатити. А хто зможе жити без печінки?,
– сказав Сорока.

Що відомо хімічний викид в Армянську у 2018 році? В кінці серпня в окупованому місті речі у домівках людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом. Усе через викид небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Люди скаржились на проблеми зі здоров’ям, на вулицях знаходили мертвих тварин, листя на деревах передчасно пожовкло і опало. А на початку осені в низці кримських міст випав кислотний дощ.

Дітей з Армянська на деякий час евакуювали, роботу заводу "Кримський титан" призупинили та ввели надзвичайний стан. Та вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували. Завод "Кримський титан" теж відновив роботу.

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Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Новини Криму Екологія Хімвикид в Армянську
Джерело: 24 Канал
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