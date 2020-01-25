Новий кишеньковий пристрій позбавить симптомів розладу шлунку

Нове дослідження підтвердило, що стимуляція блукаючого нерва може полегшити симптоми захворювання шлунково-кишкового тракту.

Зокрема, при гастропарезі м’язовий апарат шлунку працює слабкіше звичайного, а це ускладнює процес травлення. Люди з подібним діагнозом страждають від нудоти, швидкого насичення та болю в животі. Фахівці Стенфордського університету, про яких пише ZME Sciense, пропонують новий тип лікування, який позбавить пацієнтів неприємних симптомів.

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Головне про захворювання

Гастропарез – що це Гастропарез – це наслідок пошкодження нервів, які відповідають за роботу шлунково-кишкового тракту. Блукаючий нерв управляє рухом м’язів, що розташовані в стінках шлунка і кишківника, відповідає за їх скоординоване скорочення. При нормальному функціонуванні нерва харчова грудка рухається по травній трубці. Якщо нерв пошкоджується, то м’язи шлунка і кишківника перестають рівномірно скорочуватися, вихід харчової грудки з одного відділу травного тракту в інший сповільнюється або, взагалі, припиняється.

Гастропарез може призводити до серйозних наслідків, зокрема порушень харчової поведінки та навіть до раптового розриву кишківника внаслідок накопичення затверділої їжі в шлунку.

Зазвичай лікарі призначають пацієнтам з гастропарезом ліки, які стимулюють роботу м’язів шлунку, а також рекомендують споживати їжу маленькими порціями. В складних випадках захворювання пацієнтам встановлюють спеціальну трубку, яка знижує тиск в шлунково-кишковому тракті.



Гастропарез передбачає складне лікування/Фото:Pixabay

Хвороба – симптоми Відчуття повноти після їжі.

Втрата ваги.

Раннє відчуття ситості.

Здуття живота.

Відсутність апетиту.

Симптоми рефлюксу.

Спазми, біль або дискомфорт.

Яке лікування пропонують вчені

Фахівці Стенфордського університету пропонують неінвазивний спосіб терапії гастропарезу – стимуляція блукаючого нерву.

У перших етапах дослідження команда перевірила, чи може використання стимулятора gammaCore допомогти пацієнтам з гастропарезом. Стимулятор попередньо отримав схвалення FDA для лікування мігрені і кластерного головного болю.

Відтак, при застосуванні стимулятора пацієнтами, які страждають на гастропарез, вісім із 23 заявили про покращення стану.

Згодом ще 15 добровольців з гастропарезом впродовж чотирьох тижнів двічі на день застосовували стимуляцію блукаючого нерва. Для цього вони прикладали пристрій до кожної сторони шиї на дві хвилини. Наступних чотири тижні стимуляцію не проводили.

Як результат випробування, шість пацієнтів відзначили користь терапії та зниження інтенсивності всіх основних симптомів гастропарезу. Покращення збереглося і через чотири тижні після процедури.