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Новий очільник МОЗ Степанов розповів, що вже зробив у боротьбі з коронавірусом

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Коронавірус в Україні / ua-reporter.com

Новий міністр охорони здоров'я Максима Степанов розповів про свої досягнення на посаді. Основою його діяльності були заходи з боротьби з COVID-19..

Його слова передає пресслужба МОЗ. 

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Степанов розповів, що за перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань. І на його думку, міністерство має бути відкритим, том він розповів, що вже зробив. 

Найголовнішим Степанов вважає затвердження єдиного державного протоколу лікування для хворих на COVID-19. 

 
Міністр охорони здоров'я Максима Степанов
“Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. Багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн”ю

Він також звернувся до лікарів та подякував за їхню роботу. Та додав, всі сили кинуті на вирішення сьогоднішніх викликів.

Медики первинної екстреної допомоги – ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримувати це підвищення, і ви його отримаєте,
– сказав міністр.

Також він пообіцяв зробити все можливе, щоб медики могли працювати захищеними та в нормальних умовах.

"Я зайшов у Міністерство, де ми поки що все реалізуємо в ручному режимі, керуючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи й відновлюючи зв'язки між різними напрямами та медичними установами", – додав Степанов.


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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Профілактика захворювань Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
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