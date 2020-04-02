Новий очільник МОЗ Степанов розповів, що вже зробив у боротьбі з коронавірусом
Новий міністр охорони здоров'я Максима Степанов розповів про свої досягнення на посаді. Основою його діяльності були заходи з боротьби з COVID-19..
Його слова передає пресслужба МОЗ.
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Степанов розповів, що за перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань. І на його думку, міністерство має бути відкритим, том він розповів, що вже зробив.
Найголовнішим Степанов вважає затвердження єдиного державного протоколу лікування для хворих на COVID-19.
Він також звернувся до лікарів та подякував за їхню роботу. Та додав, всі сили кинуті на вирішення сьогоднішніх викликів.
Медики первинної екстреної допомоги – ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримувати це підвищення, і ви його отримаєте,
– сказав міністр.
Також він пообіцяв зробити все можливе, щоб медики могли працювати захищеними та в нормальних умовах.
"Я зайшов у Міністерство, де ми поки що все реалізуємо в ручному режимі, керуючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи й відновлюючи зв'язки між різними напрямами та медичними установами", – додав Степанов.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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