Новий партнер у сексі: як правильно підготуватися

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Новий партнер у сексі: як правильно підготуватися
Новий партнер у сексі: як правильно підготуватися / Фото з вільних джерел

Новий партнер і перший секс з ним – це завжди хвилююче. У цей момент настає паніка, адже хочеться, щоб цей секс був ідеальним. Виникає безліч питань: як себе вести, у що одягнутися, як краще поводитися, а що робити не варто, тощо.

Сексолог Ольга Василенко розповіла, що потрібно уточнити/обговорити, щоб перший секс з новим партнером став вдалим.

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1. Ви не зобов'язані довіряти малознайомій людині на 100%. У вас є повне право попросити довідку і наполягти на сексі з презервативом. Це ваше здоров'я і недбалість неприпустима;

2. Секс не повинен бути відразу ж приголомшливим. Це нормально. Ви звикаєте один одному, вивчаєте тіла один одного, переваги, цікавитеся попереднім досвідом. Адже саме наш досвід визначає нашу сексуальну поведінку, а досвід у всіх різний. Тому ніколи не робіть висновків по першому сексі, якщо у вас є тяжіння один до одного.

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3. Не покладайтеся на вигадані шаблони в дусі "всі чоловіки люблять мінeт". Шукайте шлях до нового партнера і запитуйте у нього, що він любить і як.⠀

4. Чи варто до сексу обговорити переваги і погляди? Все залежить від вас і вашого партнера. Якщо комфортно це обговорити до близькості, то звичайно варто! Так ви зможете заздалегідь спрогнозувати результат.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Секс
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