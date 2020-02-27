Новий препарат знижує рівень холестерину: у чому його революційність

Знизити рівень холестерину не просто, але необхідно, адже високий рівень холестерину знижує якість життя та підвищує ризики серцевого нападу, інсульту та захворювань серця. Фахівці винайшли новий революційний препарат, який вже довів свою ефективність.

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів схвалило препарат для лікування високого рівня холестерину, який має іншу дію, ніж статини.

Читайте також: Як з'ясувати, чи підвищений рівень холестерину у крові

Суть дослідження

Препарат отримав назву Neletol, він знижує вироблення холестерину. Препарат вже довів свою ефективність, згідно з результатами дослідження, у порівнянні з плацебо, він здатний знизити рівень холестерину в середньому на 18% у пацієнтів, які паралельно приймають статини.

Фахівці зазначають, що новий препарат є особливо актуальним для пацієнтів, чий організм не переносить статини.

До того ж, фахівці випробували препарат у комбінації зі статином – езетимібом та виявили, що таке поєднання здатне знизити рівень холестерину від 38% до 44%.

Я думаю, що це буде ще один інструмент, який лікарі мають використовувати,

— зазначив Роджер Блюменталь, директор Центру профілактики серцево-судинних захворювань Джона Гопкінса.



Профілактикою високого рівня холестерину є зміна харчових звичок/Фото:Unsplash

Що треба знати про холестерин

Холестерин – це жироподібна речовина з групи стеринів, який утворюється в печінці, надходить в організм людини разом з харчовими продуктами.

Надлишок холестеролу в організмі людини призводить до утворення жовчних каменів, "засмічення" судин, порушень обміну речовин.

Норми холестерину Норми загального холестерину в крові

– 5 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;

– 4 або менше для людей, що в групі ризику. Норми "Поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності)

– 3 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;

– 1,8 ммоль / л або менше для людей, що в групі ризику. Норми "Хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності)

— ідеальний рівень — понад 1 ммоль /л.