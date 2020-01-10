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Новий пристрій б'є чоловіка струмом, аби завадити передчасній еякуляції

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Пристрій проти передчасної еякуляції / Engadget

На думку розробників, новий пристрій зможе врятувати статеве життя багатьох чоловіків, адже він зможе запобігти передчасній еякуляції.

Пристрій розробив колишній уролог Джефф Беннетт, засновник стартапу Morari Medical, повідомляє Engadget.

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Нова технологія – це пластир, який випускає електричні імпульси, якщо потрібно відтермінувати еякуляцію. Всередині пластиру розмістили акумулятор, електроди та блютуз-адаптер. Завдяки блютуз-адаптеру пристрій з'єднується зі смартфоном – таким чином користувач може керувати пристроєм, коли йому потрібно. 

Передчасна еякуляція
Пластир, який б'є чоловіка струмом / фото: Engadget

Принцип роботи "антиеякуляційного" ґаджету простий – пластир кріпиться на пах, де, за потреби, невеликі електричні імпульси "плутають" на деякий час роботу нервів, завдяки чому відтерміновують оргазм. По суті, це невелика бездротова трансдермальна електрична нейромодуляція TENS.

За словами розробника, попередні тестування пристрою виявились успішним. Також Беннетт заявив, що начебто сам кілька разів вже переконався в ефективності пристрою.

Передчасна еякуляція
Розробник пристрою Джефф Беннетт / фото: Engadget

Поки що ґаджет у процесі розробки, тому випуск на ринок запланований на 2021 рік. Розробники запевняють, що будуть до цього часу покращувати та тестувати пристрій. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Техно Ґаджети Секс Стартап
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