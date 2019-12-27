Новий пристрій з легкістю може відновити груди після операції

Запропонували нову альтернативу для реконструкції природного соска. Це допоможе людям, які виконали мастектомію грудей.

Новий пристрій під назвою Nipple By Number дозволяє пластичним хірургам виконувати тривимірні татуювання на сосках, повідомляє Plastic and Reconstructive Surgery.

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Nipple by Number – це простий трафаретний пристрій, який дозволяє виконувати реалістичне 3D-татуювання сосків-ареол для повної реконструкції молочної залози. Це робить процедуру безпечнішою, надійнішою та доступнішою,

– розповідає доктор медичних наук Соломон Азуз.

У більшості випадків мастектомія призводить до втрати соска і навколишньої тканини. Відновлення грудей практикується, але варіанти хірургічної реконструкції досить обмежені.



Як виглядає реконструкція соска завдяки пристрою Nipple By Number / journals.lww.com

Тривимірне татуювання стало новим підходом до створення природного соска і ареоли ще декілька років тому. Але для більшості пацієнтів вкрай важко отримати доступ до цієї процедури через брак спеціалістів та високу вартість.

Пристрій Nipple By Number розробили для того, аби надати пластичним хірургам можливість виконувати 3D-татуювання на сосках самостійно.

Новий пристрій створений завдяки 3D-друку, й складається зі знімних шарів трафарету з налаштованим отворами, які забезпечують точне нанесення татуювань.

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