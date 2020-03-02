Новий пристрій прогнозує інфаркт за 10 днів

Пристрої для моніторингу роботи серця часто використовують для діагностики чи лікування серцево-судинних захворювань, але досі вони являли собою датчики, які вживляли в організм, або які не були зручними у використанні, бо завдавали чимало дискомфорту пацієнтам.

Американські вчені винайшли практичну альтернативу — датчик, який можна просто прикріпити до тіла.

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Регулювати роботу датчика можна алгоритмом штучного інтелекту. Пристрій передбачає ризик госпіталізації та потенційні захворювання серця.

Як проходив експеримент

Пацієнтам після серцевого нападу носили датчик на грудях впродовж місяця. Пристрій безперервно знімав показання ЕЕГ і при виявленні будь-яких відхилень подавав сигнал тривоги.

Електроенцефалографія – діагностичний метод, який досліджує електричну активність клітин головного мозку.



Пристрій зручний в користуванні – кріпиться на груди/ Фото: inverse.com

Успішність пристрою

Дослідники зазначили, що датчик із 80% точністю прогнозує повторну госпіталізацію за десять днів до того, як вона відбудеться.

Вчені планують провести більш масштабні випробування на людях різної статі та віку, перш ніж представити пристрій на ринок.

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Головне про інфаркт

Інфаркт вважають невідкладним станом, а тому при перших же симптомах слід викликати швидку медичну допомогу.

Інфаркт – що це? Інфаркт – це патологічний стан, який характеризується відмиранням клітин, яке виникає внаслідок порушення кровообігу.

Основна ознака інфаркту – біль у грудях. Втім, не кожний біль в грудях є його ознакою, а в деяких випадках він не проявляється одразу з нападом.

Окрім болю, хворий відчуває дискомфорт за грудиною не пов'язаний з диханням чи зміною положення тіла. Він може віддавати в ліву половину грудної клітки, ліву лопатку або руку. Часто больові відчуття поширюються на шию, зуби, щелепи.

Нерівномірне серцебиття: частий і нерівномірний пульс або навпаки дуже рідкий.

Задишка, відчуття нестачі повітря – хворий починає відчувати брак повітря, дихання може ставати переривчастим.

Слабкість – людині раптово бракує сил на прості фізичні дії. Слабкість може поєднуватися з відчуттям тривоги, раптового ознобу.

Нудота. Загальний стан людини супроводжується відчуттям нудоти та запамороченням.

Біль триває довше 20 хвилин, має характер постійної інтенсивності.

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