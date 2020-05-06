Новий скандал у МОЗ – затримується поставка захисних костюмів з Китаю: що каже Степанов

Деякі політики повідомляли, що костюми біологічного захисту, які замовила Україна в Китаю для українських медиків, нібито можуть не приїхати через те, що компанія-експортер не має відповідного дозволу. Натомість очільник МОЗ Максим Степанов спростував цю інформацію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував цю інформацію під час брифінгу, відповідаючи на питання 24 каналу.

До теми Скандал через костюми для лікарів за завищеними цінами: відповідь Степанова

Степанов пояснив, що генеральна митна служба КНР від 25 квітня ввела необхідність подання додаткових документів та посилений контроль для всіх компаній-експортерів, які експортують засоби індивідуального захисту з території Китаю. Це стосується й компаній, які мають сертифікати відповідності не китайського походження.

За словами Степанова, понад 71 тисячу костюмів, які закупила Україна, мають сертифікати відповідності європейських лабораторій. Він розповів, що згідно з новим документом, термін отримання додаткових дозволів продовжили до 10 календарних днів. Але міністр запевнив, що вся партія вже виготовлена та готова до відвантаження.

Найближчим днями вони будуть отримувати відповідні дозволи, і (костюми –ред.) будуть завантажені й відправлені в Україну,

– заявив Степанов.

Що відомо про скандал з закупівлею медичних костюмів

Нардепка від фракції "Голос" Олександра Установа розповіла, МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж мало змогу. У той момент, як вітчизняні виробники пропонували костюми за 245 гривень за штуку, тендер виграла китайська компанія, яка продає один костюм за 488 гривень.

Економія могла скласти 13,7 мільйона гривень, завдяки чому можна було б придбати ще 50 тисяч костюмів. Однак, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати ці документи.

Депутатка також зазначила, що про фірму-переможницю та її власників майже нічого не відомо, а 99% їхніх тендерів – захист від коронавірусу.

Згідно з договором, Україна мала отримати захисні костюми до 1 травня, але станом на 6 травня їх ще не відправили.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я