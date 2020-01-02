Новий спосіб дозволяє позбавитися бородавок та вургів за один сеанс

Бородавок можна позбутися, заморозивши їх рідким азотом, проте часом вони з'являються заново і процедуру доводиться повторювати. Відтак, вчені пропонують новий спосіб їх видалення.

Дослідники з каліфорнійської компанії Pulse Biosciences, про роботу яких розповідає New Atlas пропонують нову методику, яка дозволяє швидко видаляти ушкодження шкіри.

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Методика ефективна навіть у тих важких випадках, коли не допомагає терапія рідким азотом.

Узагальнивши дані попередніх досліджень, команда застосувала проти бородавок спосіб, відомий як наноімпульсна стимуляція.



Видалення бородавок/Фото ілюстративне: avantage

Це вплив електричними імпульсами, кожен з яких триває всього одну наносекунду.

Такі імпульси створюють у клітинах крихітні пори, через які всередину і назовні проникають іони натрію, калію і кальцію. Це порушує метаболізм клітини і в підсумку призводить до її загибелі.

Експерименти підтвердили, що наноімпульсна стимуляція ефективніше звичайних методик очищує шкіру від бородавок і інших пошкоджень.

Зокрема, єдина процедура тривалістю менше хвилини дозволила видалити 82% себорейних кератом. Впродовж тижня новоутворення вкрилися кіркою і відшарувалися.



Себорея погано піддається лікуванню

В ході іншого випробування наноімпульсная стимуляція очистила 99% вогнищ гіперплазії сальних залоз на обличчі. Шкіра очистилася після єдиної процедури протягом 60 днів.

За такий же час вдалося позбутися 23 бородавок, стійких до обробки рідким азотом.

Автори дослідження відзначають, що нова методика не впливає на здоров'я шкіри і не залишає рубців.