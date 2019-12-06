Новий тест може визначити, на скільки ви старі

Давно відомо, що рівень деяких білків у крові може розповісти про стан здоров'я людини. Але вчені дійшли до висновку, що білок може вказати й на людей, які швидше старіють.

Вчені проаналізували плазму понад 4200 людей віком від 18 до 95 років та виявили зв'язок 373 білків зі старінням, повідомляє Nature.

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Отримані дані свідчать про те, що старіння не відбувається плавно, як досі вважали. Виявилось, що воно є нерівномірним і має три чіткі сплески – у 34, 60 та 78 років. Фахівці пов'язують це з тим, що саме в такому віці відбуваються сплески специфічних білків у крові.



Білок визначає стан всього організму, враховуючи фізіологічне старіння

Білки є робочими конями складових клітин організму, і коли їх рівень змінюється, це означає, що ви теж змінилися. Дивлячись на тисячі з них, ви отримуєте короткий знімок того, що відбувається в усьому тілі.

– пояснила автор дослідження Вісс-Корей.

Врешті-решт, аналіз крові на ці білки може виявити людей, які старіють швидше, ніж потрібно і мають підвищений ризик виникнення вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Дослідження також підтвердило, що чоловіки та жінки однакового віку старіють по-різному.

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