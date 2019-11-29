Новий тест сечі зробить революції в діагностиці раку

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Діагностика раку простати / unsplash.com

Британські вчені розробили тест, який дозволяє визначати хімічні речовини в сечі. Його можна проводити вдома при першому ранковому відвідуванні туалету.

Домашній аналіз сечі може зробити справжню революцію в діагностиці раку передміхурової залози, як вважають вчені з Університету Східної Англії, а також Університетського госпіталю Норвіча.

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Цей тест визначає хімічні речовини в сечі, які потрапляють туди через пухлину. Його можна проводити вдома, що набагато комфортніше для багатьох людей. Тим самим вони можуть уникнути не надто приємних обстежень в лікарнях.

Ба більше, виявилося, що це домашній тест є навіть точнішим, ніж проведені в клініці аналізи, оскільки здійснювати їх потрібно при першому ранковому сечовипусканні. Виявляється, перша сеча містить більше цінної інформації про процеси, які здійснюються в організмі, ніж та, що виділяється протягом всього дня.

Новий спосіб діагностики раку простати
Новий спосіб діагностики раку простати

Цей аналіз дозволить не тільки визначити наявність раку, але і передбачити, чи буде потрібно пацієнтові лікування раніше, ніж воно передбачається стандартними клінічними методами. Нарешті, з його допомогою можна буде визначити ступінь агресивності пухлини.

"Можливість проведення аналізу сечі в домашніх умовах може зробити революцію в діагностиці. Це означає, що чоловікам не потрібно буде проходити через неприємні ректальні огляди. І тим самим діагностикою буде охоплено більше пацієнтів. Наш тест шукає вираженість гена в зразках сечі, він дає найважливішу інформацію про пухлину", – розповів автор дослідження доктор Джеремі Кларк (Jeremy Clark).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Онкозахворювання
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