Новий тип лікування може вилікувати хронічний гепатит В

Вчені з Німеччини розробили вакцину для лікування гепатиту В. Експериментальна терапія має назву TherVacB та вже довела свою ефективність.

Робота опублікована на сайті Науково-дослідного центру ім. Гельмгольца в Мюнхені.

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У світі понад 260 млн осіб інфіковано вірусом гепатиту В. Сьогодні зараження гепатитом можна попередити за допомогою вакцинації, проте вилікувати хронічний стан неможливо.

Терапія, яку використовують медики наразі пригнічує розмноження вірусу, однак сили імунної відповіді організму не вистачає, щоб повністю подолати патоген.

Суть дослідження

Вивчаючи моделі мишей з гепатитом, вчені виявили, що білки вірусу перешкоджають імунним CD8 + Т-клітинам діяти проти хвороби. Ця особливість поширення вірусу в організмі дозволила вченим розробити новий терапевтичний підхід.

На першому етапі лікування включає зниження експресії вірусних білків, а на другому – активізацію імунних клітин за допомогою звичайної вакцинації. Комбінація двох методів викликала сильну імунну відповідь проти вірусу і повністю виліковувала мишей від гепатиту В.

Розроблена нами терапевтична вакцина перспективна, адже її дія викликає антитіла, що необхідні для придушення вірусу відповіді імунних клітин,

– прокоментувала співавтор дослідження Анна Косинська.

Клінічні випробування нового лікування запланували на початок 2021 року. Лікарський засіб будуть вводити пацієнтам в трьох дозах кожні чотири тижні. Автори запевняють, що лікування буде ефективним для більшості людей з гепатитом В.

Чому вакцина важлива

Нова вакцина здатна не лише підтримувати організм, який вражений гепатитом, а й може виліковувати хронічний стан хвороби.

Хронічний вірусний гепатит В – симптоми Хронічне захворювання печінки, яке проявляється некротично-запальними змінами. Хронічні інфекції розвиваються у 80%-90% дітей грудного віку, інфікованих гепатитом В протягом першого року життя, і у 30%-50% дітей, інфікованих гепатитом В до досягнення 6 років. Хвороба викликана стійкою інфекцією ДНК HBV.

Хвороба небезпечна тим, що провокує серйозні ускладнення, зокрема, цироз, печінкову недостатність, гепатоцелюлярну карциному, які розвиваються у 15–40 % хронічно інфікованих вірусом. Впродовж 5 років помирають 14–20 % хворих із компенсованим цирозом печінки, а з декомпенсованим — до 80 %.