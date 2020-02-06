Новий трекер діагностує здоров'я за потом

Поки ви тренуєтеся, трекер вивчає склад поту та повідомляє про стан здоров'я.

Американські інженери розробили новий фітнес-трекер, який здатний визначити стан здоров'я за потом людини, пише Futurity.

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Ґаджет має здатність аналізувати метаболіти – маркери, які свідчать про стан обміну речовин в організмі. Якщо рівень метаболітів збільшується, пристрій повідомить про це тренеру чи лікарю. Трекер, зокрема, визначає, чи достатньо води випиває людина.

Аналізатор поту розміщений на задній стінці трекера, яка прилягає до шкіри людини. Звідти дані передаються на смартфон.

Пристрій за розміром як середній годинник, але в ньому заховане аналітичне обладнання, еквівалентне чотирьом громіздким електрохімічним пристроям, які використовують для вимірювання рівня метаболітів у лабораторіях,

– розповів один з розробників пристрою Майкл Даніель.

Вчений додав, що пристрій дозволять запобігати проблемам зі здоров'ям під час тренувань і змагань. Також трекер допоможе обрати дієту чи вправи, щоб уникнути захворювань чи поліпшити фізичний стан людини.

Наразі вчені тестують, як довго пристрій може безперервно вивчати здоров'я людини.