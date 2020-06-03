Національна служба здоров'я України (НСЗУ) не отримувала від Міністерства охорони здоров'я жодних завдань щодо перерахунку тарифів на медпослуги в рамках програми медичних гарантій (ПМГ).

Про це розповіла в.о. глави НСЗУ Оксана Мовчан, пише видання "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, жодних орієнтирів або завдань, що саме повинні перерахувати у НСЗУ, а також інформації щодо збільшення фінансування від міністра охорони здоров'я Максима Степанова не було.

Інформації щодо збільшення фінансування, так, щоб ми могли збільшувати одні тарифи, не забравши гроші з інших медустанов, також немає. У нас є тільки збільшене фінансування для лікування пацієнтів з COVID-19 або підозрою на COVID-19,

– сказала Мовчан.

Як розраховуються тарифи на медпослуги

За інформацією Мовчан, тарифи на медпослуги розраховуються на основі декількох орієнтирів, серед них:

пріоритетність надання медпослуг за певними нозологіями,

за певними нозологіями, обсяг бюджетного фінансування , який можуть дати на систему охорону здоров'я,

, який можуть дати на систему охорону здоров'я, наявність медичної інфраструктури.

Вона додала, якщо МОЗ захоче змінити пріоритети, воно повинно дати інформацію і це буде сім пріоритетів або п'ять, але інших. Однак цієї інформації не було.

Від МОЗ був єдиний запит, щоб ми перерахували бюджети медустанов відповідно до того фінансування, яке у них було в минулому році з центрального бюджету. Ми це зробили, це дуже нескладне математичне завдання, ми розрахували і проіндексували на інфляцію. Ця інформація у міністра є вже понад місяць, – повідомила Мовчан.

Крім того, пакет з COVID-19 не змінив балансу розподілу коштів усередині ПМГ, оскільки на нього було виділено додаткові кошти.

Тарифи для породіль

На брифінгах Максим Степанов критикував тарифи на медичні послуги, зокрема розрахунок тарифу для породіль. Екс-глава НСЗУ Олег Петренко заявив, що "тарифи були пораховані на основі вхідних даних про обсяги наданих медичних послуг".

"Ці тарифи сплачуються не за окрему послугу, а за слот послуг, які контактують. Медзаклади враховують всі, що туди входить, згідно специфікаціями і умов закупівлі", – зазначив Петренко.