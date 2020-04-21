НСЗУ дала роз'яснення, як будуть нараховуватися гроші медикам

Лікарні, які уклали контракт з Національною службою здоров’я України та отримують кошти за пакетами надання медичних послуг, самі регулюють питання зарплат лікарям.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство.

Також на тему: Другий етап медичної реформи: міфи та правда від Супрун

В НСЗУ зазначили, що станом на 20 квітня сплатили 4,5 мільярди гривень 1617 закладам. І 21 квітня ще 40 медзакладів отримають кошти. Лікарні отримують виплати два рази: аванс до 15 числа і транш у перших числах наступного місяця.

Це йде безпосередньо на рахунок самому медзакладу, і далі вони самі розпоряджаються цими грошима. У лікарень має бути фінансовий план та колективний договір. Механізм, як медзаклади виплачують зарплати, передбачається в колективному договорі. Лікарня сама вирішує, який у неї буде штат співробітників та скільки вона буде платити,

– розповіли в НСЗУ.

Нарахування через коронавірус

Також у НСЗУ повідомили, що у зв'язку з пандемією COVID-19 частина лікарень тимчасово не приймає на планові операції чи консультації пацієнтів. Через це було змінено і механізм оплати за двома пакетами медпослуг, який раніше передбачав оплату за пролікований випадок.

З фонду боротьби з коронавірусом, який становить 64 мільярди гривень, 15 мільярдів гривень передбачили на виплати лікарням, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.