НСЗУ може потрапити у погані руки: Супрун представила опис кандидатів

9 січня стартує конкурс на голову Національної служби здоров'я України. На посаду претендують вісім осіб. Опис кожного кандидата опублікувала Уляна Супрун.

Уляна Супарун попередила, що з огляду на кандидатів на посаду, є великий ризик, що НСЗУ може потрапити до рук регіоналів.

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Серед кандидатів на голову НСЗУ є і колишній регіонал, і тренер, який на запрошення Тодурова вчив колектив Інституту серця, прикривати злочинців, і люди без досвіду роботи у сфері охорони здоров'я, які подаються на всі державні посади, без розбору.

Конкурс почали без особливого розголосу, відтак небагато кандидатів мали можливість податися.

Уляна Супрун “НСЗУ — стратегічна інституція. Допустити ситуацію, коли її очолить колишній регіонал або ж маріонетка олігарха — допустити загрозу національній безпеці.”

Хто таку загрозу може нести

Андрій Шипко

Колишній народний депутат від партії регіонів.

Голосував за диктаторські закони 16 січня.

Був заступником Юрія Вілкула (батька екс віце-прем'єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді.

Фігурант корупційних розслідувань

Вірянин РПЦ, якому за його головування в Дніпропетровській обласній раді віддали приміщення Будинку органної музики, попри протести жителів міста.

Власник більше мільйона доларів готівкою, розкішного майна та елітних автівок.

Він і раніше мріяв бути "куратором медицини" – так себе й назвав у смс-переписці, яку зафіксували журналісти.

У інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський називав Шипка найбільш імовірним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я.

Не голосував за Закон “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” і був проти його прийняття. А тепер хоче очолити інституцію, яка є втіленням головних змін, які забезпечує Закон. Це суперечить всім попереднім діям Шипка і підтверджує його наміри використовувати НСЗУ у цілях особистого збагачення.

Вадим Арістов

Вадим Арістов — понад рік тому в Інституті серця відбувся скандал. Борис Тодуров влаштував у закладі тренінг, де вчив персонал "правильно поводитися" у випадках, коли до закладу приходять активісти. Це сталося після інциденту з тітушкою Крисіним, який переховувався у дитячому відділенні Інституту серця. А сам тренінг читав саме Вадим Арістов.

Уляна Супрун “Це абсолютний нонсенс, що ці два кандидати подаються на посаду голови НСЗУ”.

Від теперішньої команди НСЗУ на конкурс подалися три кандидати: тимчасовий виконувач обов'язків керівника НСЗУ Оксана Мовчан, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева та Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Андрій Віленський.

Андрій Віленський теж прийшов до НСЗУ з командою Петренка. Адже до цього він був головним лікарем мережі приватних клінік "Добробут", а потім працював у приватній клініці "Ісіда" разом з Олегом Петренком.

Як далі відбуватиметься медична реформа в Україні залежить від результатів цього конкурсу.