НСЗУ може потрапити у погані руки: Супрун представила опис кандидатів
9 січня стартує конкурс на голову Національної служби здоров'я України. На посаду претендують вісім осіб. Опис кожного кандидата опублікувала Уляна Супрун.
Уляна Супарун попередила, що з огляду на кандидатів на посаду, є великий ризик, що НСЗУ може потрапити до рук регіоналів.
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Серед кандидатів на голову НСЗУ є і колишній регіонал, і тренер, який на запрошення Тодурова вчив колектив Інституту серця, прикривати злочинців, і люди без досвіду роботи у сфері охорони здоров'я, які подаються на всі державні посади, без розбору.
Конкурс почали без особливого розголосу, відтак небагато кандидатів мали можливість податися.
Хто таку загрозу може нести
Андрій Шипко
- Колишній народний депутат від партії регіонів.
- Голосував за диктаторські закони 16 січня.
- Був заступником Юрія Вілкула (батька екс віце-прем'єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді.
- Фігурант корупційних розслідувань
- Вірянин РПЦ, якому за його головування в Дніпропетровській обласній раді віддали приміщення Будинку органної музики, попри протести жителів міста.
- Власник більше мільйона доларів готівкою, розкішного майна та елітних автівок.
- Він і раніше мріяв бути "куратором медицини" – так себе й назвав у смс-переписці, яку зафіксували журналісти.
- У інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський називав Шипка найбільш імовірним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я.
- Не голосував за Закон “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” і був проти його прийняття. А тепер хоче очолити інституцію, яка є втіленням головних змін, які забезпечує Закон. Це суперечить всім попереднім діям Шипка і підтверджує його наміри використовувати НСЗУ у цілях особистого збагачення.
Вадим Арістов
Вадим Арістов — понад рік тому в Інституті серця відбувся скандал. Борис Тодуров влаштував у закладі тренінг, де вчив персонал "правильно поводитися" у випадках, коли до закладу приходять активісти. Це сталося після інциденту з тітушкою Крисіним, який переховувався у дитячому відділенні Інституту серця. А сам тренінг читав саме Вадим Арістов.
Від теперішньої команди НСЗУ на конкурс подалися три кандидати: тимчасовий виконувач обов'язків керівника НСЗУ Оксана Мовчан, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева та Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Андрій Віленський.
Андрій Віленський теж прийшов до НСЗУ з командою Петренка. Адже до цього він був головним лікарем мережі приватних клінік "Добробут", а потім працював у приватній клініці "Ісіда" разом з Олегом Петренком.
Як далі відбуватиметься медична реформа в Україні залежить від результатів цього конкурсу.
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