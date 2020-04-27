Нью-йоркські лікарі закликали людей мастурбувати, щоб перемогти коронавірус

Лікарі з Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка порадили людям частіше мастурбувати, поки триває карантин через COVID-19.

Як повідомляє Vice, про це представники організації заявили у твіттері.

Також на тему: Чому люди жалкують про секс: відповідь психологів

За їхніми словами, секс і поцілунки можуть поширювати інфекцію, тому найбезпечнішим статевим партнером можете бути лише ви самі. Головне, попередньо помити руки водою і милом.

До того ж, згідно з раніше опублікованою інформацією, мастурбація зміцнює імунну систему і знижує стрес.

What we know about #COVID19 and sex: Kissing can spread COVID-19 and rimming might spread it.



You are your safest sex partner. Masturbation will not spread COVID-19, especially if you wash your hands (and any sex toys) with soap and water?: https://t.co/85FUZfOABG — nychealthy (@nycHealthy) March 24, 2020

Для тих, хто все ж хоче зайнятися сексом з кимось крім себе, лікарі опублікували методичку. Відповідно до неї, відносно безпечним партнером може бути тільки та людина, з яким ви живете в одному приміщенні.

Займатися сексом з ким-небудь поза домом не варто. Зокрема, є порада і для секс-працівників: їм радять перенести свою діяльність в онлайн.

Всім, хто наважиться на статевий контакт в такі непрості часи, радять попередньо помити руки й скористатися презервативом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.