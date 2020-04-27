Нью-йоркські лікарі закликали людей мастурбувати, щоб перемогти коронавірус
Лікарі з Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка порадили людям частіше мастурбувати, поки триває карантин через COVID-19.
Як повідомляє Vice, про це представники організації заявили у твіттері.
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За їхніми словами, секс і поцілунки можуть поширювати інфекцію, тому найбезпечнішим статевим партнером можете бути лише ви самі. Головне, попередньо помити руки водою і милом.
До того ж, згідно з раніше опублікованою інформацією, мастурбація зміцнює імунну систему і знижує стрес.
Для тих, хто все ж хоче зайнятися сексом з кимось крім себе, лікарі опублікували методичку. Відповідно до неї, відносно безпечним партнером може бути тільки та людина, з яким ви живете в одному приміщенні.
Займатися сексом з ким-небудь поза домом не варто. Зокрема, є порада і для секс-працівників: їм радять перенести свою діяльність в онлайн.
Всім, хто наважиться на статевий контакт в такі непрості часи, радять попередньо помити руки й скористатися презервативом.
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