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Нью-йоркські лікарі закликали людей мастурбувати, щоб перемогти коронавірус

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Під час карантину краще уникати сексу
Під час карантину краще уникати сексу / Unsplash

Лікарі з Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка порадили людям частіше мастурбувати, поки триває карантин через COVID-19.

Як повідомляє Vice, про це представники організації заявили у твіттері.

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За їхніми словами, секс і поцілунки можуть поширювати інфекцію, тому найбезпечнішим статевим партнером можете бути лише ви самі. Головне, попередньо помити руки водою і милом.

До того ж, згідно з раніше опублікованою інформацією, мастурбація зміцнює імунну систему і знижує стрес.

Для тих, хто все ж хоче зайнятися сексом з кимось крім себе, лікарі опублікували методичку. Відповідно до неї, відносно безпечним партнером може бути тільки та людина, з яким ви живете в одному приміщенні.

Займатися сексом з ким-небудь поза домом не варто. Зокрема, є порада і для секс-працівників: їм радять перенести свою діяльність в онлайн.

Всім, хто наважиться на статевий контакт в такі непрості часи, радять попередньо помити руки й скористатися презервативом.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Психологія Секс
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