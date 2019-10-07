Обережно, грип: коли очікувати нову хвилю захворювань
З початком осені вже чимало людей встигли захворіти на респіраторні захворювання. За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип в Україні перехворіють майже 6 мільйонів українців.
Завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Алли Мироненко в коментарі Укрінформу повідомила, що із чотирьох вірусів новими для України і є два – "Канзас" і "Брісбен".
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Найвищі хвилі підйому захворюваності варто очікувати у грудні та лютому 2020 року.
Якими є симптоми грипу
- висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
- лихоманка;
- головний біль;
- ломота у м’язах і суглобах;
- загальна слабкість;
- втрата апетиту, можливо, нудота;
- кашель, що може тривати більше ніж два тижні.
Як вберегти себе від хвороби
Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний спосіб захиститися від хвороби.
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У Держлікслужбі повідомили, що перша партія вакцин вже прибула в Україну. Для українців закупили вакцини проти грипу виробництва Франції та Кореї.
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