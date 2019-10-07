Обережно, грип: коли очікувати нову хвилю захворювань

З початком осені вже чимало людей встигли захворіти на респіраторні захворювання. За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип в Україні перехворіють майже 6 мільйонів українців.

Завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Алли Мироненко в коментарі Укрінформу повідомила, що із чотирьох вірусів новими для України і є два – "Канзас" і "Брісбен".

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Алла Мироненко Якщо до нас дійде новий вірус "Канзас", то в групі ризику опиняться нещеплені люди пенсійного віку. Вірусу "Брісбен" теж ще не було в Україні, він вперше виділений в Австралії. Його основна група ризику – це діти, люди працездатного віку з хронічними захворюваннями (з діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та вагітні

Найвищі хвилі підйому захворюваності варто очікувати у грудні та лютому 2020 року.

Грип – що це? Гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто і у будь-якому віці.

Якими є симптоми грипу

висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати більше ніж два тижні.

Як вберегти себе від хвороби

Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний спосіб захиститися від хвороби.

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У Держлікслужбі повідомили, що перша партія вакцин вже прибула в Україну. Для українців закупили вакцини проти грипу виробництва Франції та Кореї.