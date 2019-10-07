Обережно, грип: коли очікувати нову хвилю захворювань

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Коли очікувати нову хвилю захворювань на грип
Коли очікувати нову хвилю захворювань на грип / photos.icons8.com

З початком осені вже чимало людей встигли захворіти на респіраторні захворювання. За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип в Україні перехворіють майже 6 мільйонів українців.

Завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Алли Мироненко в коментарі Укрінформу повідомила, що із чотирьох вірусів новими для України і є два – "Канзас" і "Брісбен".

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Алла Мироненко
Якщо до нас дійде новий вірус "Канзас", то в групі ризику опиняться нещеплені люди пенсійного віку. Вірусу "Брісбен" теж ще не було в Україні, він вперше виділений в Австралії. Його основна група ризику – це діти, люди працездатного віку з хронічними захворюваннями (з діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та вагітні

Найвищі хвилі підйому захворюваності варто очікувати у грудні та лютому 2020 року. 

 
Грип – що це?
Гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто і у будь-якому віці.

Якими є симптоми грипу

  • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
  • лихоманка;
  • головний біль;
  • ломота у м’язах і суглобах;
  • загальна слабкість;
  • втрата апетиту, можливо, нудота;
  • кашель, що може тривати більше ніж два тижні.

Як вберегти себе від хвороби

Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний спосіб захиститися від хвороби. 

Важливо! Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

У Держлікслужбі повідомили, що перша партія вакцин вже прибула в Україну. Для українців закупили вакцини проти грипу виробництва Франції та Кореї.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Грип в Україні Вакцинація Лікування
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