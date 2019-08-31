Чому лисіють чоловіки: пояснення Супрун

38 Читать новость на русском
Причини облисіння – чому починається облисіння у чоловіків
Чому чоловіки лисіють / www.nbcnews.com/health

Причини чоловічого облисіння часто зводяться до поганої екології та стресів. Та чому мужчини лисіють насправді ? Офіційна назва облисіння – алопеція. Часто вона залежить від чоловічих статевих гормонів.

Очільниця Міністерства Охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла що впливає на облисіння чоловіків, яка роль у цьому тестостерону та чи впливає на втрату волосся забруднене довкілля.

Читайте також: Как лечить облысение: советы Супрун

Якщо волосся тоншає на чолі та скронях, а також тімені, і замінюється безбарвним тонким волоссям, алопеція розвиватися за чоловічим типом. Коли волосся випадає на центральному проборі, на скронях і потилиці, а щільність при цьому не міняється – це жіночий тип алопеції.

Причини облисіння у чоловіків

Тестостерон — це чоловічий стероїдний статевий гормон. Фермент альфа-редуктаза перетворює його на дигідротестостерон (ДГТ). Якщо це шкіра рук чи грудей, то в деяких чоловіків ДГТ викликає там ріст волосся, а якщо голови — то поступову втрату за згаданим патерном: від чола і скронь до потилиці. ДГТ має більшу спорідненість до рецептора андрогенів, ніж тестостерон, тому діє цей гормон активніше.

Схильність до облисіння визначається, переважно, генетично. Частина цих генів знаходиться на Х-хромосомі, а чоловіки спадкують її лише від матері. Тому довгий час вважалося: якщо батько лисий, то синам лисина не загрожує. Але це не зовсім так, адже інші гени, залучені у втрату волосся, знаходяться на аутосомах (не-статевих хромосомах), зазначає Уляна Супрун.

Якщо у вас розвивається лисина, з імовірністю 80% це через ваші гени, а не забруднене довкілля чи стрес.

via GIPHY

Втім, з облисінням ясно далеко не все. Зокрема, більше тестостерону не означає більш раннє облисіння, а мало тестостерону, в тому числі при вісцеральному ожирінні чи навіть кастрації, не гарантує повної зупинки втрати волосся.

Випадіння волосся супроводжується запаленням в скальпі, грубшанням шкіри, кальцифікацією і фіброзом довкола волосяних фолікулів та погіршеним кровопостачанням. ДГТ при цьому є лише посередником, а не головною причиною змін в шкірі голови.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
сьогодні
5437
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
4125
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
24 серпня 08:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
11931
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
28667
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 22465
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 4369
Новини
Більше новин
Залиште відгук