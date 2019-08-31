Чому лисіють чоловіки: пояснення Супрун

Причини чоловічого облисіння часто зводяться до поганої екології та стресів. Та чому мужчини лисіють насправді ? Офіційна назва облисіння – алопеція. Часто вона залежить від чоловічих статевих гормонів.

Очільниця Міністерства Охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла що впливає на облисіння чоловіків, яка роль у цьому тестостерону та чи впливає на втрату волосся забруднене довкілля.

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Якщо волосся тоншає на чолі та скронях, а також тімені, і замінюється безбарвним тонким волоссям, алопеція розвиватися за чоловічим типом. Коли волосся випадає на центральному проборі, на скронях і потилиці, а щільність при цьому не міняється – це жіночий тип алопеції.

Причини облисіння у чоловіків

Тестостерон — це чоловічий стероїдний статевий гормон. Фермент альфа-редуктаза перетворює його на дигідротестостерон (ДГТ). Якщо це шкіра рук чи грудей, то в деяких чоловіків ДГТ викликає там ріст волосся, а якщо голови — то поступову втрату за згаданим патерном: від чола і скронь до потилиці. ДГТ має більшу спорідненість до рецептора андрогенів, ніж тестостерон, тому діє цей гормон активніше.

Схильність до облисіння визначається, переважно, генетично. Частина цих генів знаходиться на Х-хромосомі, а чоловіки спадкують її лише від матері. Тому довгий час вважалося: якщо батько лисий, то синам лисина не загрожує. Але це не зовсім так, адже інші гени, залучені у втрату волосся, знаходяться на аутосомах (не-статевих хромосомах), зазначає Уляна Супрун.

Якщо у вас розвивається лисина, з імовірністю 80% це через ваші гени, а не забруднене довкілля чи стрес.

Втім, з облисінням ясно далеко не все. Зокрема, більше тестостерону не означає більш раннє облисіння, а мало тестостерону, в тому числі при вісцеральному ожирінні чи навіть кастрації, не гарантує повної зупинки втрати волосся.

Випадіння волосся супроводжується запаленням в скальпі, грубшанням шкіри, кальцифікацією і фіброзом довкола волосяних фолікулів та погіршеним кровопостачанням. ДГТ при цьому є лише посередником, а не головною причиною змін в шкірі голови.