Чому виникає жіноче облисіння
Майже кожна друга жінка страждає від випадіння волосся. Проте це лікується і часом навіть має свої переваги, адже в деяких випадках втрата може допомогти вчасно виявити інші проблеми зі здоров'ям.
Якщо чоловіче облисіння найчастіше є спадковим явищем і в більшості випадків не є попередженням про проблеми зі здоров'ям, то у жінок може бути по-різному. Тому при виявленні проблеми потрібно не ігнорувати чи йти в салон краси за косметичними процедурами, а одразу звернутися до лікаря, розповідає Уляна Супрун.
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Часом волосся просто занадто рано припиняє ріст та випадає. Це може спіткати ще в підлітковому віці, посилюючись з часом, або ж розгорнутися під час менопаузи.
Андрогенетична алопеція – це коли волосся випадає на ділянці від чола до тімені, і проділ стає рідшим. Тоді замість волосся розвивається велюс – безбарвний пух.
В європейок андрогенетична алопеція переважно пов’язана з поліморфізмами гену ароматази CYP19A1. Це означає, що в різних людей є різні варіанти цього ферменту та різний гормональний фон.
Які гормони пов’язані з волоссям
- Естрогени сприяють росту волосся та його тривалому стабільному перебуванню на голові (коли не росте, але й не випадає).
- Андрогени – чоловічі гормони, які є у жінок. Вони виділяються яєчниками та наднирниками. Коли тестостерон перетворюється в більш активну форму — дигідротестостерон, він добре зв’язується із рецепторами. Це може викликати випадіння на шкірі голови, особливо від чола до тімені та на скронях, а також мініатюризацію волосяних фолікулів (цибулин). Причиною цьому може стати і пухлина в наднирниках.
- Під час менопаузи у жінки меншає естрогенів, проте андрогени залишаються у повному складі. Через це починається випадіння волосся.
- На стан волосся впливають також гормони щитоподібної та паращитоподібної залоз.
- Любов до тортиків може стати причиною надлишку інсуліну, який також сильно впливає на волосся та його ріст.
Що ще може стати причиною випадіння волосся
- Тривале перебування на сонці;
- Куріння;
- Високий рівень глюкози крові на голодний шлунок;
- Булімія та анорексія;
- Постійне шкрябання шкіри голови, смикання та накручування волосся на пальці – трихотіломанія;
- Дисфункція щитоподібної залози;
- Автоімунні хвороби;
- Хіміотерапія чи тривала антибіотикотерапія;
- Інфекційні хвороби, особливо сифіліс;
- Вік;
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