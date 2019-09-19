Чому виникає жіноче облисіння

Майже кожна друга жінка страждає від випадіння волосся. Проте це лікується і часом навіть має свої переваги, адже в деяких випадках втрата може допомогти вчасно виявити інші проблеми зі здоров'ям.

Якщо чоловіче облисіння найчастіше є спадковим явищем і в більшості випадків не є попередженням про проблеми зі здоров'ям, то у жінок може бути по-різному. Тому при виявленні проблеми потрібно не ігнорувати чи йти в салон краси за косметичними процедурами, а одразу звернутися до лікаря, розповідає Уляна Супрун.

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Часом волосся просто занадто рано припиняє ріст та випадає. Це може спіткати ще в підлітковому віці, посилюючись з часом, або ж розгорнутися під час менопаузи.

Андрогенетична алопеція – це коли волосся випадає на ділянці від чола до тімені, і проділ стає рідшим. Тоді замість волосся розвивається велюс – безбарвний пух.

В європейок андрогенетична алопеція переважно пов’язана з поліморфізмами гену ароматази CYP19A1. Це означає, що в різних людей є різні варіанти цього ферменту та різний гормональний фон.

Які гормони пов’язані з волоссям

Естрогени сприяють росту волосся та його тривалому стабільному перебуванню на голові (коли не росте, але й не випадає).

сприяють росту волосся та його тривалому стабільному перебуванню на голові (коли не росте, але й не випадає). Андрогени – чоловічі гормони, які є у жінок. Вони виділяються яєчниками та наднирниками. Коли тестостерон перетворюється в більш активну форму — дигідротестостерон , він добре зв’язується із рецепторами. Це може викликати випадіння на шкірі голови, особливо від чола до тімені та на скронях, а також мініатюризацію волосяних фолікулів (цибулин). Причиною цьому може стати і пухлина в наднирниках .

– чоловічі гормони, які є у жінок. Вони виділяються яєчниками та наднирниками. Коли тестостерон перетворюється в більш активну форму — , він добре зв’язується із рецепторами. Це може викликати випадіння на шкірі голови, особливо від чола до тімені та на скронях, а також мініатюризацію волосяних фолікулів (цибулин). Причиною цьому може стати і . Під час менопаузи у жінки меншає естрогенів , проте андрогени залишаються у повному складі. Через це починається випадіння волосся.

у жінки , проте андрогени залишаються у повному складі. Через це починається випадіння волосся. На стан волосся впливають також гормони щитоподібної та паращитоподібної залоз.

та залоз. Любов до тортиків може стати причиною надлишку інсуліну, який також сильно впливає на волосся та його ріст.

Що ще може стати причиною випадіння волосся

Тривале перебування на сонці;

Куріння;

Високий рівень глюкози крові на голодний шлунок;

Булімія та анорексія;

Постійне шкрябання шкіри голови, смикання та накручування волосся на пальці – трихотіломанія;

Дисфункція щитоподібної залози;

Автоімунні хвороби;

Хіміотерапія чи тривала антибіотикотерапія;

Інфекційні хвороби, особливо сифіліс;

Вік;

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