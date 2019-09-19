Чому виникає жіноче облисіння

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Причини облисіння у жінок
Причини облисіння у жінок / Unsplash / Element5 Digital

Майже кожна друга жінка страждає від випадіння волосся. Проте це лікується і часом навіть має свої переваги, адже в деяких випадках втрата може допомогти вчасно виявити інші проблеми зі здоров'ям.

Якщо чоловіче облисіння найчастіше є спадковим явищем і в більшості випадків не є попередженням про проблеми зі здоров'ям, то у жінок може бути по-різному. Тому при виявленні проблеми потрібно не ігнорувати чи йти в салон краси за косметичними процедурами, а одразу звернутися до лікаря, розповідає Уляна Супрун. 

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Часом волосся просто занадто рано припиняє ріст та випадає. Це може спіткати ще в підлітковому віці, посилюючись з часом, або ж розгорнутися під час менопаузи.

Андрогенетична алопеція – це коли волосся випадає на ділянці від чола до тімені, і проділ стає рідшим. Тоді замість волосся розвивається велюс – безбарвний пух.

В європейок андрогенетична алопеція переважно пов’язана з поліморфізмами гену ароматази CYP19A1. Це означає, що в різних людей є різні варіанти цього ферменту та різний гормональний фон. 

Які гормони пов’язані з волоссям

  • Естрогени сприяють росту волосся та його тривалому стабільному перебуванню на голові (коли не росте, але й не випадає). 
  • Андрогени – чоловічі гормони, які є у жінок. Вони виділяються яєчниками та наднирниками. Коли тестостерон перетворюється в більш активну форму — дигідротестостерон, він добре зв’язується із рецепторами. Це може викликати випадіння на шкірі голови, особливо від чола до тімені та на скронях, а також мініатюризацію волосяних фолікулів (цибулин). Причиною цьому може стати і пухлина в наднирниках
  • Під час менопаузи у жінки меншає естрогенів, проте андрогени залишаються у повному складі. Через це починається випадіння волосся.
  • На стан волосся впливають також гормони щитоподібної та паращитоподібної залоз.
  • Любов до тортиків може стати причиною надлишку інсуліну, який також сильно впливає на волосся та його ріст. 

Що ще може стати причиною випадіння волосся

  • Тривале перебування на сонці;
  • Куріння;
  • Високий рівень глюкози крові на голодний шлунок;
  • Булімія та анорексія;
  • Постійне шкрябання шкіри голови, смикання та накручування волосся на пальці – трихотіломанія;
  • Дисфункція щитоподібної залози;
  • Автоімунні хвороби;
  • Хіміотерапія чи тривала антибіотикотерапія;
  • Інфекційні хвороби, особливо сифіліс;
  • Вік;

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Профілактика захворювань Краса Медицина Уляна Супрун
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